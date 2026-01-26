В Канаде умер один из старейших ветеранов ВОВ Виктор Хоменко

В Канаде умер один из старейших ветеранов Великой Отечественной войны

Виктору Хоменко было 108 лет. Он был участником боев за плацдарм «Невский пятачок». Во время прорыва блокады Ленинграда был тяжело ранен. После войны работал врачом в Ленинграде, в 2002 году переехал в Торонто

Виктор Хоменко (Фото: Посольство России в Канаде)

В Канаде умер один из старейших ветеранов Великой Отечественной войны в мире Виктор Хоменко — участник боев за плацдарм «Невский пятачок». Об этом сообщается в телеграм-канале посольства России. Хоменко участвовал в тяжелых боях под Красным Бором, Синявино, Пулково и Нарвой. В марте прошлого года ему исполнилось 108 лет.

«Посольство Российской Федерации в Канаде с глубокой скорбью восприняло известие о кончине Виктора Ульяновича Хоменко (28 марта 1917 года), последовавшей на 109-м году жизни», — говорится в сообщении дипмиссии.

До войны Хоменко окончил Ленинградское медицинское училище и работал в Арктике фельдшером. Он плавал на ледоколе «Ермак» и зимовал на полярных станциях.

На фронт был призван в июле 1941 года. Сражался в составе 50-го гвардейского отдельного истребительно-противотанкового дивизиона, 129-го гвардейского стрелкового полка 45-й гвардейской стрелковой дивизии, 329-го стрелкового полка, 30-й гвардейской стрелковой дивизии, 3-го гвардейского стрелкового полка.

В январе 1943 года Хоменко, командир санитарного взвода гвардии, был тяжело ранен на Невском пятачке, спасая офицера во время прорыва блокады Ленинграда.

После войны жил и работал врачом в Ленинграде. С 2002 года проживал в Торонто, состоял в Канадской ассоциации ветеранов Второй мировой войны из СССР.

Награжден орденами Красной Звезды (дважды) и Отечественной войны I степени, а также медалями «За отвагу» (дважды), «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда» и «За победу над Германией».