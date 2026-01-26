В Канаде умер один из старейших ветеранов Великой Отечественной войны
В Канаде умер один из старейших ветеранов Великой Отечественной войны в мире Виктор Хоменко — участник боев за плацдарм «Невский пятачок». Об этом сообщается в телеграм-канале посольства России. Хоменко участвовал в тяжелых боях под Красным Бором, Синявино, Пулково и Нарвой. В марте прошлого года ему исполнилось 108 лет.
«Посольство Российской Федерации в Канаде с глубокой скорбью восприняло известие о кончине Виктора Ульяновича Хоменко (28 марта 1917 года), последовавшей на 109-м году жизни», — говорится в сообщении дипмиссии.
До войны Хоменко окончил Ленинградское медицинское училище и работал в Арктике фельдшером. Он плавал на ледоколе «Ермак» и зимовал на полярных станциях.
На фронт был призван в июле 1941 года. Сражался в составе 50-го гвардейского отдельного истребительно-противотанкового дивизиона, 129-го гвардейского стрелкового полка 45-й гвардейской стрелковой дивизии, 329-го стрелкового полка, 30-й гвардейской стрелковой дивизии, 3-го гвардейского стрелкового полка.
В январе 1943 года Хоменко, командир санитарного взвода гвардии, был тяжело ранен на Невском пятачке, спасая офицера во время прорыва блокады Ленинграда.
После войны жил и работал врачом в Ленинграде. С 2002 года проживал в Торонто, состоял в Канадской ассоциации ветеранов Второй мировой войны из СССР.
Награжден орденами Красной Звезды (дважды) и Отечественной войны I степени, а также медалями «За отвагу» (дважды), «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда» и «За победу над Германией».
