 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

В Канаде умер один из старейших ветеранов Великой Отечественной войны

В Канаде умер один из старейших ветеранов ВОВ Виктор Хоменко
Виктору Хоменко было 108 лет. Он был участником боев за плацдарм «Невский пятачок». Во время прорыва блокады Ленинграда был тяжело ранен. После войны работал врачом в Ленинграде, в 2002 году переехал в Торонто
Виктор Хоменко
Виктор Хоменко (Фото: Посольство России в Канаде)

В Канаде умер один из старейших ветеранов Великой Отечественной войны в мире Виктор Хоменко — участник боев за плацдарм «Невский пятачок». Об этом сообщается в телеграм-канале посольства России. Хоменко участвовал в тяжелых боях под Красным Бором, Синявино, Пулково и Нарвой. В марте прошлого года ему исполнилось 108 лет.

«Посольство Российской Федерации в Канаде с глубокой скорбью восприняло известие о кончине Виктора Ульяновича Хоменко (28 марта 1917 года), последовавшей на 109-м году жизни», — говорится в сообщении дипмиссии.

Умер ветеран «Альфы», штурмовавший дворец Амина в Афганистане
Общество
Николай Берлев

До войны Хоменко окончил Ленинградское медицинское училище и работал в Арктике фельдшером. Он плавал на ледоколе «Ермак» и зимовал на полярных станциях.

На фронт был призван в июле 1941 года. Сражался в составе 50-го гвардейского отдельного истребительно-противотанкового дивизиона, 129-го гвардейского стрелкового полка 45-й гвардейской стрелковой дивизии, 329-го стрелкового полка, 30-й гвардейской стрелковой дивизии, 3-го гвардейского стрелкового полка.

В январе 1943 года Хоменко, командир санитарного взвода гвардии, был тяжело ранен на Невском пятачке, спасая офицера во время прорыва блокады Ленинграда.

После войны жил и работал врачом в Ленинграде. С 2002 года проживал в Торонто, состоял в Канадской ассоциации ветеранов Второй мировой войны из СССР.

Награжден орденами Красной Звезды (дважды) и Отечественной войны I степени, а также медалями «За отвагу» (дважды), «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда» и «За победу над Германией».

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Роскомнадзор ответил на идею блокировать сайты с ГДЗ и ответами ЕГЭ

ЕС решил полностью запретить газ из России

Reuters сообщил, что Трампу пригрозили импичментом из-за Гренландии

Politico узнало о противниках вступления Украины в ЕС в рамках плана США

Россия сохранила позицию в рейтинге военной мощи Global Firepower

В Думе предупредили о росте рисков использования карт Visa и Mastercard
Авторы
Теги
Елена Чернышова
Канада посольство ветеран Великая Отечественная война
Материалы по теме
Умер первый посол Южной Кореи в СССР Гон Ро Мён
Общество
Умер один из основателей отряда «Центроспас» Андрей Легошин
Общество
Умер последний министр оборонной промышленности СССР
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 января
EUR ЦБ: 90,29 (+1,23) Инвестиции, 17:57 Курс доллара на 27 января
USD ЦБ: 76,01 (+0,09) Инвестиции, 17:57
О чем делегации России, Украины и США договорились в Абу-Даби Политика, 20:36
Зеленский анонсировал новый раунд переговоров с Россией и США Политика, 20:35
Чибис рассказал о ситуации в Мурманске на фоне морозов и блэкаута Политика, 20:24
В Канаде умер один из старейших ветеранов Великой Отечественной войны Общество, 20:18
Крупнейший в мире суверенный фонд подготовится к новым рискам из-за США Инвестиции, 20:17
Росавиация не исключила отмены рейсов из-за метели в Москве Общество, 20:13
Лидер КХЛ вышел в Кубок Гагарина за 20 матчей до конца чемпионата Спорт, 20:09
Как лидеру обосновать повышение?
Узнайте на событии от РБК
Зарегистрироваться
Какие инвестиционные активы обгоняют инфляцию #всенабиржу!, 20:00
Яровая заявила, что мигрантов будут проверять на большее число болезней Политика, 19:57
Часть европейских политиков раскритиковала Зеленского после речи в Давосе Политика, 19:56
«Дом.РФ» назвал четыре риска для рынка жилья и ипотеки в 2026 году Недвижимость, 19:53
Путин заявил, что Россию просят прекратить удары по объектам ВСУ Политика, 19:40
Обломки украинской ракеты С-200 разрушили четыре дома в Брянской области Политика, 19:27
«Динамо» уступило в серии пенальти в товарищеском матче китайскому клубу Спорт, 19:27