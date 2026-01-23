Умер ветеран «Альфы», штурмовавший дворец Амина в Афганистане
Умер ветеран первого состава группы «Альфа» Николай Берлев, ему было 85 лет. Об этом «РИА Новости» сообщили ветераны группы «А» КГБ СССР.
Берлев попал в «Альфу» в 34 года и стал одним из «возрастных» сотрудников, за что получил прозвище Дед Берлев. До этого он был солдатом Кремлевского полка, участвовал в перезахоронении Иосифа Сталина.
В 1976 году в Цюрихе Берлев участвовал в обмене первого секретаря Компартии Чили Луиса Корвалана, находившегося под арестом после переворота в Сантьяго, на советского диссидента Владимира Буковского. Он был одним из четырех сотрудников группы «А», кому доверили доставить Буковского из лагеря в Москву, а потом в Цюрих.
В 1979 году Берлев в составе отряда «Гром» участвовал в штурме Тадж-Бека — дворца афганского лидера Хафизуллы Амина.
В 1992 году он стал соучредителем Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа». Берлев — кавалер ордена Красного Знамени.
