Общество⁠,
0

Умер ветеран «Альфы», штурмовавший дворец Амина в Афганистане

Умер ветеран «Альфы» Берлев, штурмовавший дворец Амина в Афганистане
Берлев попал в «Альфу» в 34 года, став одним из «возрастных» сотрудников, за что получил прозвище Дед Берлев. В 1979 году в составе отряда «Гром» он участвовал в штурме Тадж-Бека — дворца афганского лидера Хафизуллы Амина
Николай Берлев
Николай Берлев (Фото: ВЕТЕРАНЫ ГРУППЫ «АЛЬФА». Жизнь и Честь / VK)

Умер ветеран первого состава группы «Альфа» Николай Берлев, ему было 85 лет. Об этом «РИА Новости» сообщили ветераны группы «А» КГБ СССР.

Берлев попал в «Альфу» в 34 года и стал одним из «возрастных» сотрудников, за что получил прозвище Дед Берлев. До этого он был солдатом Кремлевского полка, участвовал в перезахоронении Иосифа Сталина.

В 1976 году в Цюрихе Берлев участвовал в обмене первого секретаря Компартии Чили Луиса Корвалана, находившегося под арестом после переворота в Сантьяго, на советского диссидента Владимира Буковского. Он был одним из четырех сотрудников группы «А», кому доверили доставить Буковского из лагеря в Москву, а потом в Цюрих.

В 1979 году Берлев в составе отряда «Гром» участвовал в штурме Тадж-Бека — дворца афганского лидера Хафизуллы Амина.

В 1992 году он стал соучредителем Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа». Берлев — кавалер ордена Красного Знамени.

Михаил Добрунов Михаил Добрунов, Елена Чернышова
Альфа спецназ
