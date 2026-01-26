Канье Уэст в письме WSJ извинился за антисемитские высказывания

Уэст признался, что «не нацист и не антисемит», а его спорные заявления — следствие травмы, полученной еще в 2002-м. Рэпер в последние годы неоднократно провоцировал скандалы заявлениями шовинистского характера

Канье Уэст (Фото: Robin Marchant / Getty Images)

Американский музыкант и бизнесмен Канье Уэст (Йе) объяснил свои антисемитские высказывания травмой мозга. В открытом письме для The Wall Street Journal он принес извинения в том числе еврейскому народу.

Рэпер рассказал, что в автомобильной аварии 25-летней давности получил травмы — челюсти и правой лобной доли. Последнюю врачи заметили спустя много лет — диагноз был поставлен только в 2023 году. «Эта медицинская ошибка нанесла серьезный ущерб моему психическому здоровью и привела к диагнозу биполярного расстройства 1-го типа», — пишет Йе.

О биполярном расстройстве у Уэста стало известно в 2016 году.

Лобные доли головного мозга отвечают за высшие психические функции, в том числе принятие решений, регулируют эмоциональные реакции, формирование намерений, мотивацию и процесс самоконтроля. Там же располагаются центры, отвечающие за осознанные движения, умение писать и разговаривать. Синдром лобной доли — органическое расстройство личности — вызывается преимущественно двусторонним поражением соответствующих частей коры больших полушарий.

Музыкант пояснил, что во время маниакального эпизода при БАР возникает ощущение, что «помощь не нужна», — человек чувствует себя «уверенным и непобедимым».

«Я потерял связь с реальностью. Чем дольше игнорировал проблему, тем хуже становилось. Я говорил и делал вещи, о которых глубоко сожалею», — сказал артист.

Он также пояснил, что его «тянуло к самому разрушительному символу — свастике» и он был не в силах критически осмыслить эту тягу: особенность болезни в том, что она вызывает отчуждение и может сделать больного неузнаваемым. Уэст признался, что в начале прошлого года пережил эпизод болезни, «который разрушил жизнь».

«Я сожалею <...> и готов взять на себя ответственность, пройти лечение и добиться значимых изменений. Однако это не оправдывает того, что я сделал. Я не нацист и не антисемит. Я люблю евреев», — написал он.

«Я не прошу сочувствия или снисхождения, хотя и стремлюсь заслужить прощение. Сегодня я пишу просто для того, чтобы попросить вашего терпения и понимания, пока я ищу свой путь домой», — заключил он.

Рэпер в последние годы неоднократно провоцировал скандалы заявлениями, в частности, связанными с темами нацизма и антисемитизма: делился антисемитскими теориями заговора с ведущим Fox News Такером Карлсоном и утверждал, что «черные подсели на жалобы» и «рабство — это выбор». В феврале прошлого года Канье запустил продажу футболок со свастикой, а незадолго до этого опубликовал ряд антисемитских постов. Позже он принес за них извинения.