Во Франции одобрили законопроект об обязательном согласии на секс

Жизель Пелико (Фото: Julien Goldstein / Getty Images)

Во Франции депутаты парламента изменили юридическое определение изнасилования, введя понятие согласия после громкого судебного дела Жизель Пелико. Теперь действует закон, согласно которому любой сексуальный акт без согласия считается насилием, об этом сообщает Politico.

Новый законопроект устанавливает, что согласие должно быть «свободным и информированным», предоставленным до конкретного действия и может быть отозвано. В документе подчеркивается, что согласие не может выводиться «исключительно из молчания или отсутствия реакции жертвы».

Ранее французское законодательство определяло сексуальное насилие как действия, совершаемые с помощью «насилия, принуждения, угрозы или неожиданности». Дело Пелико, в котором 51 мужчина обвинялся в изнасиловании женщины с применением наркотиков, придало новый импульс давним дебатам о согласии.

Ранее инициатива столкнулась с трудностями на европейском уровне — в 2022 году Еврокомиссия предложила обязать все страны ЕС признавать любой секс без согласия как изнасилование, но инициативу не поддержали из-за сопротивления нескольких стран, включая Францию. Президент Эмманюэль Макрон поддерживал изменения, но не считал его европейской прерогативой.

В сентябре 2024 года во Франции начался громкий процесс над 71-летним Домиником Пелико из Авиньона. Следствие установило, что он более 10 лет давал жене Жизель снотворное и организовывал ее изнасилования десятками незнакомцев. В октябре родственники женщины рассказали в суде, как наблюдали ухудшение ее здоровья все эти годы. Сама 72-летняя Жизель Пелико заявила, что «полиция спасла ей жизнь», когда провела обыск компьютера ее мужа.

В ходе процесса 51 мужчина обвинялся в изнасиловании с применением наркотиков. Адвокаты защиты пытались оправдать их отсутствием в законе требования явного согласия на сексуальные действия. Доминик Пелико получил 20 лет тюрьмы, остальные 50 подсудимых также были признаны виновными, сообщил CNN.