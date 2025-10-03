 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

В Карелии 27 младшеклассников заразились кишечной инфекцией

Фото: Николай Гынгазов / Global Look Press
Фото: Николай Гынгазов / Global Look Press

В школе № 3 прионежского поселка Новая Вилга у 27 учеников начальных классов появились симптомы острой кишечной инфекции, сообщила пресс-служба минздрава Карелии.

«Один ребенок госпитализирован в Республиканскую инфекционную больницу, состояние ближе к удовлетворительному», — говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, у остальных детей — легкое течение заболевания, они лечатся амбулаторно под наблюдением медиков. Специалисты провели все необходимые противоэпидемические мероприятия.

Министерство образования республики сообщило, что 3 октября учеников той же школы в Новой Вилге перевели на дистанционное обучение.

«Мы обратились во все образовательные организации республики с целью усиления мер профилактики ОРВИ, гриппа и предотвращения вирусных заболеваний», — говорится в сообщении.

В августе 13 участников фестиваля ГТО в Чувашии — десять несовершеннолетних и трое взрослых — попали в больницу с отравлением. Всего фестиваль собрал 220 участников из 55 регионов России.

OpenAI стала самой дорогой частной компанией в мире

В Кремле сообщили об участии Путина в саммите G20 «так или иначе»

Bloomberg: министр ФРГ Шнайдер попал в больницу с напряженного собрания Мерца

МВД поставит на учет детей мигрантов, не зачисленных в школы

Дуров откроет ИИ-лабораторию в Казахстане

В Приднестровье на полторы недели вводят режим экономии газа

Украина и Россия провели новый обмен военнопленными по формуле «185 на 185»

ФАС потребовала от WB и Ozon пересмотреть нововведения из-за жалоб продавцов

Статую Свободы могут «выключить» из-за шатдауна правительства США

