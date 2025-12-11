В Оренбуржье туристка подала иск к курорту за испорченный чайками отдых

Фото: Shutterstock

Россиянка подала в мировой суд иск с требованием компенсации к курорту «Соленые озера» — на отдыхе она сломала палец, убегая от напавших чаек, сообщил судебный участок № 2 Оренбургского района.

«Поступило исковое заявление местной жительницы <...> о взыскании потраченных за испорченный отдых денежных сумм», — говорится в документе.

Курорт, о котором идет речь, находится в городе Соль-Илецке. В иске указано, что женщина этим летом приехала на курорт, заплатила за вход, аренду беседки и лежак. Также она сообщила, что «не совершала действий, способных вызвать беспокойство и агрессию у местной фауны», но не избежала нападения чаек.

В заявлении пострадавшая просит выплатить более 125 тыс. рублей — сюда входят средства, потраченные на отдых (аренда), на последующее лечение, разницу между выплатой по больничному и средним заработком, а также «моральный вред 50 000 рублей, штраф в размере 50% от присужденной судом суммы за неудовлетворение требований в добровольном порядке».

Исковое заявление принято к производству мирового судьи, назначена подготовка по делу на 22 декабря.