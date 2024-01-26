Депздрав Москвы: аудиозаписи с пациентами будут хранить отдельно от медкарт

Поликлиники в Москве будут хранить аудио с пациентами отдельно от медкарт

Аудиозаписи приемов в московских поликлиниках будут хранить отдельно от медкарт, там не будет данных пациента и врача, заявил депздрав. Через месяц аудио удалят. Ведомство обещает, что медицинская тайна «сохраняется на 100%»

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Департамент здравоохранения Москвы внес поправки в приказ № 1241, согласно которому приемы у врачей в поликлиниках будут записываться на аудио, «для гарантии обезличенности и безопасности аудиозаписей», сообщает ведомство.

Как отметили в депздраве, приказ «вызвал активное обсуждение в социальных сетях»; ведомство, изучив мнения экспертов, представителей медицинского и пациентского сообществ, скорректировало документ.

Согласно поправкам, обезличенные аудиозаписи будут держать отдельно от электронной медицинской карты, в разных хранилищах и без привязки к данным приема, без персональных данных пациента и врача. В телеграм-канале депздрава говорится, что аудиозаписи также не будут загружать в Единую медицинскую информационно-аналитическую систему (ЕМИАС). Хранить их будут один месяц, старые аудиомониторинги удалят. Ответственной за хранение и порядок работы с аудиозаписями будет медицинская организация.

Помимо того, из-под действия приказа вывели оказание медпомощи по профилю «Гинекология», в том числе в женских консультациях. В прошлой версии документа исключение сделали только для стоматологии.

В депздраве обещают, что медицинская тайна «сохраняется на 100%».

Первая версия приказа была опубликована в середине января. В нем, в частности, отмечается, что доктору недопустимо, приветствуя пациента, говорить «Здрасьте», «Что у вас?», «Да, входите, слушаю». Вместо этого рекомендованы фразы «Здравствуйте», «Добрый день», «Как ваше самочувствие?», «Что вас беспокоит?». Причиной введения аудиомониторинга в депздраве назвали необходимость «новой культуры общения»; ведомство заявило, что мера призвана улучшить работу поликлиник, «повысить доверие между врачами и пациентами и создавать по-настоящему доброжелательную атмосферу».

Депздрав пообещал, что аудиозаписи будут обезличены и конфиденциальны и не позволят идентифицировать конкретного пациента или врача. Несмотря на это, приказ раскритиковали пациентские сообщества, профсоюзы, юристы, врачи и пациенты, в том числе из-за риска нарушения врачебной тайны. Некоторые доктора выразили опасение, что новую систему можно использовать как рычаг давления, писал Vademecum.