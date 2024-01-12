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В Москве будут записывать на аудио прием у врача в поликлинике

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Новости Москвы
Депздрав сообщил, что в поликлиниках будут формировать «новую культуру общения», поэтому врачам рекомендовали не использовать в разговорах с пациентами некоторые фразы. Для контроля приемы будут записывать на аудио, но обезличенно
Фото: Владимир Новиков / АГН «Москва»
Фото: Владимир Новиков / АГН «Москва»

В Москве утвердили рекомендации по общению врачей поликлиник с пациентами, сообщили в Департаменте здравоохранения столицы. Накануне, 11 января, этот приказ опубликовал телеграм-канал Baza.

Из документа следовало, что доктору недопустимо, приветствуя пациента, говорить «Здрасьте», «Что у вас», «Да, входите, слушаю». Вместо этого рекомендованы фразы «Здравствуйте», «Добрый день», «Как ваше самочувствие», «Что вас беспокоит».

«Мы получаем жалобы пациентов на формальное, не всегда уважительное отношение врачей. Нередки и жалобы врачей на неуважительное поведение со стороны пациентов. Как правило, и те, и другие правы. Чтобы повысить доверие между врачами и пациентами, нужна новая культура общения», — отметили в Депздраве.

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Фото:пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы

В ведомстве сообщили, что рекомендации были направлены во все столичные учреждения и более половины их руководителей попросили департамент «дать им инструмент» для оценки выполнения правил и проведения «выборочного обезличенного аудиомониторинга». В итоге, как отмечает Baza, во всех кабинетах врачей в поликлиниках установят аудиозаписывающие устройства.

Депздрав подчеркнул, что информация будет конфиденциальной и не позволит определить конкретного пациента или врача. «Аудиозапись приема является обезличенной и конфиденциальной, хранится без привязки к конкретному приему и не позволяет идентифицировать конкретного пациента или врача. Соответственно содержание такой аудиозаписи не является врачебной тайной», — заявили в ведомстве и добавили, что хранить записи будут не более месяца.

Анализировать результаты аудиомониторинга будет сотрудник, который закреплен главным врачом. На основе выявленных ошибок будут формировать рекомендации для коллектива, чтобы исключить их повторение.

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Москва поликлиники медицина Врачи департамент здравоохранения
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