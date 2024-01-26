В Иркутской области задержали 19-летнего сторонника «Колумбайна»

По версии следствия, 19-летний житель Железногорска-Илимского, являясь приверженцем «Колумбайна», занимался пропагандой идей движения и говорил о намерениях совершить массовое убийство в городе. Ему грозит до 20 лет тюрьмы

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

19-летний житель Железногорска-Илимского Иркутской области задержан по подозрению в планировании террористического акта, говорится в сообщении регионального главка МВД.

«Он подозревается в планировании особо тяжкого преступления в сфере общественной безопасности. У подозреваемого изъяты тематические предметы и атрибутика. Сейчас 19-летний подозреваемый доставлен в Иркутск. Решением суда он заключен под стражу, возбуждено уголовное дело по ст. 205.5 УК (организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации). Полицейским он не стал отрицать задуманное», — говорится в сообщении ГУ МВД.

Как уточняет СК по Иркутской области, по версии следствия, осенью 2023 года молодой человек, являясь приверженцем международного молодежного движения «Колумбайн» (признано террористической организацией, запрещено на территории России), занимался пропагандой идей движения, а также высказывал намерения о массовых убийствах в общественных местах города Железногорск-Илимский.

«Органами следствия установлено, что подозреваемый определил дату совершения преступления, приобрел предметы, свидетельствующие о его приверженности к запрещенной организации, с помощью которых планировал совершать противоправные действия, — добавили в СК.

Ст. 205.5 УК наказывается лишением свободы на срок от 10 до 20 со штрафом до 500 тыс. руб.

В феврале прошлого года Верховный суд по иску Генеральной прокуратуры признал террористическим и запретил на территории России движение «Колумбайн». Прокуратура поясняла, что организация «основана на идеологии насилия и преследует цели массовой гибели людей».



«Колумбайн» — название школы в американском штате Колорадо, в которой в апреле 1999 года два ученика устроили массовое убийство, после чего покончили с собой. Жертвами атаки стали 15 человек, включая нападавших.



Этот расстрел стал одним из наиболее известных примеров подобных преступлений. Учеников, которые совершали нападения на свои школы, зачастую стали называть «последователями «Колумбайна» или «колумбайнерами». Генпрокуратура считает это явление молодежным движением.



Никакой открытой информации о структуре этого движения, его руководстве и организации нет, как и данных о существовании каких-либо организованных структур с названием «Колумбайн». В январе член Совета по правам человека Александр Верховский в разговоре с РБК называл ситуацию «необычной», поскольку «Колумбайн» — не организация. «С другой стороны, у нас уже «движение АУЕ» признано экстремистской организацией», — отмечал он.

