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Общество ,  
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Начальство стало реже раздражать россиян

SuperJob: начальство стало реже раздражать россиян, а рабочие начальство — чаще
Согласно опросу SuperJob, 46% россиян ничего не раздражает в своих руководителях. При этом большую часть начальников что-то раздражает в подчиненных. Чаще всего это безответственность, равнодушие к обязанностям и лень
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Каждого второго россиянина ничего не раздражает в непосредственном руководителе, и лишь 9% начальников ничего не раздражает в подчиненных, свидетельствуют результаты опроса SuperJob (есть у РБК).

В опросе приняли участие 2100 совершеннолетних россиян из всех округов России. Из них 500 человек — руководители. Время проведения опроса: 12—24 января

Согласно опросу, 46% россиян ничего не раздражает в своих руководителях. Из тех же, кого начальство раздражает:

  • 5% недовольны некомпетентностью;
  • 4% не нравится равнодушие, безразличие и неуважение к сотрудникам;
  • 3% — грубость и невоспитанность;
  • По 2% респондентов нетерпимы к мягкости, глупости, жадности непоследовательности, непрофессионализму и неумению слушать;
  • Еще 2% возмущаются из-за неспособности руководства решить вопросы, связанные с оплатой труда подчиненных;

В то же время лишь 9% начальников ничего не раздражает в подчиненных. Чаще всего у руководителей вызывает нарекания безответственность персонала (15%), равнодушное отношение к своим обязанностям (9%), лень и неисполнительности (по 7%), склонность ко лжи (6%) и безынициативность (5%).

По сравнению с аналогичными исследованиями прошлых лет, о раздражающих недостатках начальства россияне стали говорить реже. Руководители же стали чаще раздражаться от безответственности, равнодушия и безынициативности подчиненных.

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Фото:Александр Легкий / Global Look Press

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В марте прошлого года SuperJob спросил россиян о предпочтительном поле для начальника. О том, что им не важно, какого пола руководитель, заявили 70% опрошенных мужчин и 71% женщин. Предпочитают, чтобы рабочим процессом руководил мужчина, 24% мужчин и 22% женщин. Работать с начальником-женщиной хотели бы 5% мужчин и 8% женщин.

Среди представителей традиционных «мужских» профессий желающих трудиться под началом женщины больше всего среди курьеров (14% среди мужчин), водителей (13%) и менеджеров по продажам (12%). Под началом мужчины хотели бы работать инженерно-технические работники (36% среди мужчин) и системные администраторы (34%).Чаще всего с руководительницей, а не с руководителем хотят работать операторы call-центров, маркетологи (54%), главные бухгалтеры и диспетчеры (44%).

Как отмечает Superjob, за 15 лет, прошедших с аналогичного исследования, россияне стали больше ориентироваться на деловые качестве, чем на гендерную принадлежность руководителя. Число тех, для кого пол шефа не имеет значения, среди мужчин выросло больше, чем среди женщин, на 19 и 11 п.п. соответственно.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
начальство начальник соцопрос раздражение Superjob
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