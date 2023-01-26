Власти Москвы выселят Российский центр по правам человека

Центр занимал офисы в Лучниковом переулке в Москве с 2005 года. Его выселяют из-за статуса иноагента: с 1 декабря по закону они не могут получать господдержку

Лучников переулок в Москве (Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости)

«Российский исследовательский центр по правам человека» (РИЦ по правам человека, признан в России иноагентом) должен будет освободить занимаемые офисы в Лучниковом переулке в центре Москвы в связи с расторжением договора аренды департаментом городского имущества столицы, сообщил в Facebook (владелец соцсети, компания Meta, признана в России экстремистской организацией и запрещена) возглавляющий его правозащитник Алексей Смирнов.

«Пришел срок и моему центру... Возвращаемся на кухни. Но, может, к лучшему? А то застряли все в офисах, бюрократии да алчности», — написал он и опубликовал скан уведомления от департамента, в котором говорится, что договор аренды с центром будет расторгнут в течение трех месяцев с момента направления уведомления (18 января).

Ведомство указало, что иностранные агенты не могут получать господдержку. РИЦ имеет статус иноагента с 2015 года. Договор об аренде был заключен в 2005 году до 2027-го.

Центр был создан в 1992 году как Московский исследовательский центр по правам человека, нынешнее название получил в 1999 году.

РБК направил запрос в пресс-службу департамента городского имущества Москвы.

Департамент известил о расторжении договора аренды еще одну правозащитную организацию — Центр Андрея Сахарова, который тоже признан иноагентом. Как сообщил центр 26 января, это касается его здания, выставочного зала и квартиры в доме на улице Земляной Вал в центре Москвы, где раньше жил Сахаров. Председатель Сахаровского центра Вячеслав Бахмин сообщил РБК, что организация намерена обратиться с «разными просьбами» к московским властям.

Запрет на получение иноагентами господдержки появился в декабре, когда вступил в силу новый закон об иноагентах.