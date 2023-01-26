РПЦ и Минобороны предложили ввести льготы для военных священников

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Русская православная церковь совместно с Минобороны разработала проект поправок в законодательство, которые устанавливают правовой статус военных священников и дают им и членам их семей право на льготы. Об этом рассказала руководитель правового управления Московской патриархии игумения Ксения (Чернега) на Рождественских чтениях в Госдуме, передает «РИА Новости».

Согласно проекту, льготы и компенсации для священнослужителей и их родных будут аналогичны тому соцпакету, который сейчас полагается военнослужащим по контракту. «Концепция предусматривает иерархическую подчиненность военных священников священноначалию», — добавила игумения.

По ее словам, президент Владимир Путин по ходатайству патриарха Кирилла рассмотрел концепцию и поручил профильным ведомствам проработать ее и поддержать.

О том, что РПЦ работает над увеличением числа военных священников, урегулированием их статуса и социальных гарантий, сообщал председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда. Он отмечал, что сейчас в зоне спецоперации на Украине ощущается нехватка военных священников. «Поскольку военных священников направляют в зону специальной военной операции в командировки, точное число назвать сложно. Речь идет о десятках капелланов, но, конечно, этого недостаточно», — сказал он.

Кадры работы военных священников на передовой Минобороны публиковало перед Рождеством, когда капелланы прибыли на передовую «Ценность участия в церковных таинствах для верующих воинов на передовой сложно переоценить. Рискуя жизнью наравне с бойцами, священники не только служат молебны, но и причащают, исповедуют и даже крестят тех, кто пришел к Богу уже во время боевых действий», — говорилось в сообщении.