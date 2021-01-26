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Экс-сотрудницу ВВС США осудили за планы передать Москве разведданные

Женщина незаконно хранила секретные документы Агентства национальной безопасности США, хотела продать их России и бежать из страны, увезя с собой дочь, утверждает обвинение. Элизабет Ширли осуждена на 11 лет
Элизабет Джо Ширли
Элизабет Джо Ширли (Фото: West Virginia Division of Corrections and Rehabilitation / AP)

Бывшая сотрудница ВВС США Элизабет Джо Ширли получила 97 месяцев заключения по обвинению в незаконном хранении секретной информации, касающейся национальной обороны, а также 36 месяцев за международное похищение ребенка, сообщает Минюст. Всего суд приговорил женщину к 11 годам заключения.

Обвинение утверждает, что 47-летняя Ширли, имевшая по работе самый высший секретный допуск, незаконно завладела документами Агентства национальной безопасности (АНБ) США, помеченными грифом «совершенно секретно». Это были разведданные, касающиеся военных и политических секретов иностранного государства, сообщает Минюст. Также Ширли признали виновной в том, что она перевезла в Мексику свою дочь, а прав на опеку ребенка у нее не было — опекуном является отец девочки.

США обвинили бывшую сотрудницу посольства в России в краже документов
Общество
Фото:Станислав Тихомиров / ТАСС

По данным прокуроров, Ширли собиралась продать секретную информацию России, чтобы вместе с дочерью переехать в страну, которая не стала бы экстрадировать их в Соединенные Штаты. Находясь в Мексике, она подготовила письмо для представителей российских властей, в котором говорилось о срочной необходимости доставить из США предметы, связанные с «делом ее жизни, прежде чем они будут изъяты и уничтожены».

В августе 2019 года Ширли была задержана в одном из отелей Мехико. В ходе обысков у нее нашли секретные документы АНБ и Управления военно-морской разведки, а также сообщение для российских спецслужб. В июле 2020-го женщина признала вину.

Ширли служила в ВВС США с 1994 года, тогда же она получила доступ к секретным данным, а также занималась совместными проектами с АНБ. С 2001 по 2012 год она занимала различные должности в Управлении военно-морской разведки ВМС США, Минобороны, Минэнерго, Национальной совместной рабочей группе по киберрасследованиям и в пяти компаниях — подрядчиках Пентагона.

Автор
Наталия Анисимова
Агентство национальной безопасности приговор Минюст США шпионаж
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