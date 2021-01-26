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Тульское МВД опровергло данные о гибели пенсионера из-за бездействия

Полиция задержала добровольца «Лизы Алерт», из-за чего пришлось отложить поиски 70-летнего мужчины, заявили в организации. Позже его нашли мертвым. В МВД заявили, что в это время пропавшего искали другие оперативные службы
Фото: liza_alert_tula / Vk
Фото: liza_alert_tula / Vk

Полиция отрицает версию о том, что сотрудники ведомства не предприняли своевременных мер по розыску пожилого мужчины, пропавшего в Тульской области. Как сообщается на сайте управления МВД по региону, эта информация не соответствует действительности.

Накануне тульский поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» сообщил, что 23 января в поселке Бегичевский Богородицкого района пропал местный житель, 70-летний Александр Сапожников. Мужчина ушел на родник и не вернулся, у него были проблемы со здоровьем, в том числе плохое зрение. Вечером его пропажу заметил сосед и обратился в полицию, но там ему велели ждать до утра, и поэтому сосед позвонил на горячую линию ПСО «Лиза Алерт».

Звонок поступил в организацию около полуночи. Вскоре к дому Сапожникова приехал доброволец, который собирался начать поиски пенсионера вместе с соседом, сообщил местному изданию Myslo.ru руководитель тульского отряда Сергей Юстус. Через несколько минут туда прибыли сотрудники полиции и задержали волонтера вместе с заявителем. По словам Юстаса, их «в приказном тоне» усадили в служебный автомобиль и отвезли в отдел полиции в Богородицк, где «провели «воспитательную» беседу и высказали субъективную оценку о методах и алгоритмах поисковой работы добровольцу и заявителю». Все это время полицейские не предпринимали мер и не давали возможности проводить поиск пропавшего мужчины, утверждает он.

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Фото:tula.sledcom.ru

Добровольцу вместе с другими волонтерами удалось приступить к поискам Сапожникова только в 4 часа утра, заявил Юстас. Час спустя пенсионер был найден мертвым. «Лиза Алерт» предполагает, что мужчина из-за проблем со зрением заблудился, выбился из сил, замерз и погиб. По словам Юстаса, если бы поиски начались раньше — в 0:37 — Сапожников, возможно, остался бы жив.

В региональном управлении МВД заявили, что информация о пропаже пенсионера поступила в ведомство 24 января в 00:07, заявление было принято в установленном порядке. К дому Сапожникова приехали сотрудники полиции, которые обнаружили там его соседа «с внешними признаками алкогольного опьянения» и добровольца. Они, по утверждению МВД, давали противоречивые и несвязные показания, поэтому их решили доставить в отдел «для проверки на причастность к возможному противоправному деянию». В это время дежурный ориентировал на поиск пропавшего оперативные службы, заявило ведомство.

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Тело Сапожникова было найдено в 200 м от дома. Как сообщили в МВД, судмедэксперты пришли к выводу, что пожилой мужчина умер за несколько часов до того, как его сосед обратился в полицию, а причиной смерти стали заболевания сердечно-сосудистой системы. В полиции заявили также, что сосед Сапожникова вместе с добровольцем самостоятельно вели поиски пропавшего с 17:00 23 января.

В МВД заявили Myslo.ru, что 23-летний волонтер ранее был судим. Мужчина также находится под следствием по факту вандализма на кладбище в Богородицке, добавили в полиции. Сотрудники МВД предположили, что доброволец вместе с соседом Сапожникова могли быть причастны к его пропаже, но в итоге эта версия не подтвердилась. Ведомство заявило, что во время беседы с ними на месте исчезновения пенсионера работали другие оперативные службы.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу поискового отряда «Лиза Алерт» по Тульской области.

Автор
Наталия Анисимова
При участии
Роман Кирьянов
Тульская область «Лиза Алерт» пропажа МВД
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