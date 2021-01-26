Тульское МВД опровергло данные о гибели пенсионера из-за бездействия

Полиция задержала добровольца «Лизы Алерт», из-за чего пришлось отложить поиски 70-летнего мужчины, заявили в организации. Позже его нашли мертвым. В МВД заявили, что в это время пропавшего искали другие оперативные службы

Фото: liza_alert_tula / Vk

Полиция отрицает версию о том, что сотрудники ведомства не предприняли своевременных мер по розыску пожилого мужчины, пропавшего в Тульской области. Как сообщается на сайте управления МВД по региону, эта информация не соответствует действительности.

Накануне тульский поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» сообщил, что 23 января в поселке Бегичевский Богородицкого района пропал местный житель, 70-летний Александр Сапожников. Мужчина ушел на родник и не вернулся, у него были проблемы со здоровьем, в том числе плохое зрение. Вечером его пропажу заметил сосед и обратился в полицию, но там ему велели ждать до утра, и поэтому сосед позвонил на горячую линию ПСО «Лиза Алерт».

Звонок поступил в организацию около полуночи. Вскоре к дому Сапожникова приехал доброволец, который собирался начать поиски пенсионера вместе с соседом, сообщил местному изданию Myslo.ru руководитель тульского отряда Сергей Юстус. Через несколько минут туда прибыли сотрудники полиции и задержали волонтера вместе с заявителем. По словам Юстаса, их «в приказном тоне» усадили в служебный автомобиль и отвезли в отдел полиции в Богородицк, где «провели «воспитательную» беседу и высказали субъективную оценку о методах и алгоритмах поисковой работы добровольцу и заявителю». Все это время полицейские не предпринимали мер и не давали возможности проводить поиск пропавшего мужчины, утверждает он.