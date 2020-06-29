В Тульской области нашли тело пропавшей три дня назад девочки

В Тульской области правоохранительные органы обнаружили тело 13-летней девочки, которая пропала 25 июня. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

Тело ребенка было обнаружено около 21:40 по местному времени (совпадает с московским) в лесопосадке вблизи поселка Бородинский Киреевского района. Сейчас следователи осматривают место обнаружения трупа. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти девочки.

Как ранее сообщали в СК, девочка ушла из своего дома в поселке Бородинский 25 июня и пропала. В поисках принимали участие полиция, МЧС, Росгвардия, УФСИН, военные, добровольцы отряда «Лиза Алерт».

В связи с исчезновением ребенка было возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). Следователи полагали, что пропавшую могли видеть автолюбители, проезжавшие вечером в четверг по автомобильной дороге Большие Калмыки — Липки.