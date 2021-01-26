ВОЗ оценила применение вакцины Moderna для склонных к острой аллергии
Стратегическая консультативная группа экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) выпустила рекомендации по применению вакцины от коронавируса mRNA-1273 американской компании Moderna. Документ и его главные положения опубликованы на сайте ВОЗ.
В рекомендациях говорится, что склонность к анафилаксии (острой, угрожающей жизни аллергической реакции) по отношению к любой другой вакцине или инъекционной терапии не является противопоказанием к вакцинации. Однако они предупредили, что процедура должна сопровождаться соответствующими мерами предосторожности.
Оценку рисков должны производить врачи, имеющие специальные знания в области аллергических заболеваний. Такие пациенты должны находиться под наблюдением медиков в течение 30 минут после вакцинации вместо стандартных 15.
Саму вакцинацию в этом случае нужно производить в медицинских учреждениях, которые способны оказать необходимую квалифицированную медицинскую помощь в случае возникновения анафилактического шока.
«При условии индивидуальной оценки риска и пользы от мRНА-1273 она может быть предоставлена под тщательным медицинским наблюдением, если это единственный доступный вариант для лиц с высоким риском тяжелого течения COVID-19», — говорится в документе.