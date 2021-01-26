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ВОЗ оценила применение вакцины Moderna для склонных к острой аллергии

РНК-вакцины, к которым относится препарат Moderna, являются новым типом препаратов, их воздействие на склонных к острой аллергии людей еще не изучено досконально. Эксперты ВОЗ рекомендовали меры предосторожности при прививке
Фото: Justin Sullivan / Getty Images
Фото: Justin Sullivan / Getty Images

Стратегическая консультативная группа экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) выпустила рекомендации по применению вакцины от коронавируса mRNA-1273 американской компании Moderna. Документ и его главные положения опубликованы на сайте ВОЗ.

В рекомендациях говорится, что склонность к анафилаксии (острой, угрожающей жизни аллергической реакции) по отношению к любой другой вакцине или инъекционной терапии не является противопоказанием к вакцинации. Однако они предупредили, что процедура должна сопровождаться соответствующими мерами предосторожности.

Оценку рисков должны производить врачи, имеющие специальные знания в области аллергических заболеваний. Такие пациенты должны находиться под наблюдением медиков в течение 30 минут после вакцинации вместо стандартных 15.

Саму вакцинацию в этом случае нужно производить в медицинских учреждениях, которые способны оказать необходимую квалифицированную медицинскую помощь в случае возникновения анафилактического шока.

«При условии индивидуальной оценки риска и пользы от мRНА-1273 она может быть предоставлена под тщательным медицинским наблюдением, если это единственный доступный вариант для лиц с высоким риском тяжелого течения COVID-19», — говорится в документе.

NYT узнала о первой аллергической реакции после прививки вакциной Moderna
Общество
Фото:Carlo Allegri / Reuters

Эксперты также отметили, что небольшое количество случаев анафилактических реакций после прививки уже были зарегистрированы, однако этот вопрос еще требует изучения и сбора большего количества данных. Поэтому все вакцинируемые должны находиться под медицинским наблюдением в течение как минимум 15 минут после укола.

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В кратком описании доклада сказано, что «лица с тяжелой аллергической реакцией в анамнезе на любой компонент вакцины не должны принимать эту или любую другую мРНК-вакцину».

Применять вакцину Moderna эксперты рекомендовали двумя дозами с интервалом 28 дней, который в случае необходимости может быть увеличен до 42 дней. Применять эту вакцину при беременности можно, только если «польза от вакцинации беременной женщины перевешивает потенциальные риски вакцины». Например, в случае если беременная женщина является медицинским работником и подвергается угрозе заражения.

В ЕС одобрили использование вакцины от коронавируса Moderna
Общество
Фото:Karen Ducey / Getty Images

В сообщении на сайте Роспотребнадзора говорится, что ДНК- и РНК-вакцины появились сравнительно недавно и активно развиваются. «Производство таких вакцин является одним из самых простых, однако технологии доставки генетического материала внутрь клетки организма все еще недостаточно хорошо разработаны, что сдерживает активное внедрение ДНК- и РНК-вакцин: пока ни одна вакцина на основе нуклеиновой кислоты не применяется в клинической практике на людях», — отметили в ведомстве.

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В конце декабря NYT сообщила о первом выявленном в США случае острой аллергической реакции пациента на вакцину Moderna. Осложнения появились у врача из Бостона через несколько минут после введения препарата. Гериатрический онколог из Бостонского медицинского центра Хосейн Садрзаде рассказал газете, что практически сразу почувствовал себя плохо: сердцебиение участилось вдвое, появился холодный пот, онемел язык, упало давление. Оказалось, что у врача сильная аллергия на моллюсков и симптомы, появившиеся у него после прививки, по его словам, были такими же, как и реакция на этот аллерген. Врача госпитализировали и после оказания медицинской помощи выписали.

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Источник: JHU
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Автор
Владислав Гордеев
вакцина ВОЗ рекомендации
Материалы по теме
В ЕС одобрили использование вакцины от коронавируса Moderna
Общество
NYT узнала о первой аллергической реакции после прививки вакциной Moderna
Общество
В США одобрили применение вакцины Moderna от COVID-19
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