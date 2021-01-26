ВОЗ оценила применение вакцины Moderna для склонных к острой аллергии

РНК-вакцины, к которым относится препарат Moderna, являются новым типом препаратов, их воздействие на склонных к острой аллергии людей еще не изучено досконально. Эксперты ВОЗ рекомендовали меры предосторожности при прививке

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Стратегическая консультативная группа экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) выпустила рекомендации по применению вакцины от коронавируса mRNA-1273 американской компании Moderna. Документ и его главные положения опубликованы на сайте ВОЗ.

В рекомендациях говорится, что склонность к анафилаксии (острой, угрожающей жизни аллергической реакции) по отношению к любой другой вакцине или инъекционной терапии не является противопоказанием к вакцинации. Однако они предупредили, что процедура должна сопровождаться соответствующими мерами предосторожности.

Оценку рисков должны производить врачи, имеющие специальные знания в области аллергических заболеваний. Такие пациенты должны находиться под наблюдением медиков в течение 30 минут после вакцинации вместо стандартных 15.

Саму вакцинацию в этом случае нужно производить в медицинских учреждениях, которые способны оказать необходимую квалифицированную медицинскую помощь в случае возникновения анафилактического шока.

«При условии индивидуальной оценки риска и пользы от мRНА-1273 она может быть предоставлена под тщательным медицинским наблюдением, если это единственный доступный вариант для лиц с высоким риском тяжелого течения COVID-19», — говорится в документе.