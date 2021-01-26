Поликлинику МВД заподозрили в выдаче поддельных справок об инвалидности

По данным полиции, руководство ведомственной поликлиники в Петербурге выдавало сотрудникам МВД, Росгвардии и МЧС фальшивые справки для получения на пенсии страховых выплат в 1 млн руб. Каждая справка стоила 200 тыс. руб.

Поликлиника № 1 МСЧ МВД (Фото: мсч.78.мвд.рф)

В Санкт-Петербурге задержали руководство поликлиники, которая обслуживала сотрудников МВД, МЧС и Росгвардии, по делу о выдаче фальшивых справок об инвалидности. Об этом РБК сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

По данным ведомства, руководитель учреждения и его двое заместителей в течение двух лет выдавали за взятки собравшимся на пенсию силовикам справки об инвалидности, якобы полученной на службе. «Данные справки давали основания получать пенсионерам страховые выплаты в размере 1 млн руб. и другие положенные льготы», — уточнили в полиции.

Стоимость справки составляла около 200 тыс. руб. По предварительным данным МВД, всего было продано не меньше ста справок.

В схеме также участвовали трое бывших сотрудников правоохранительных органов, которые вышли на пенсию. По данным МВД, в их задачи входил поиск людей, которым были нужны справки для получения страховых выплат. Они тоже задержаны. В деле фигурируют и неустановленные лица: по предварительным данным, это сотрудники судебно-медицинского учреждения и одной из городских организаций здравоохранения.