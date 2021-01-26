В России за сутки выявили наименьшее число заболевших COVID-19 с октября
В России за последние 24 часа COVID-19 обнаружили у 18 241 человека. Такие данные приводит оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.
Этот показатель стал наименьшим с 31 октября. Тогда в стране коронавирус обнаружили у 18 140 человек; всего за период пандемии COVID-19 выявили у 3 756 931 человека.
За минувшие сутки случаи заражения COVID-19 были выявлены во всех 85 регионах. У 1933 (10,6%) человек из общего числа выявленных заболевших за сутки не было клинических проявлений болезни. Суточный прирост заразившихся составил 0,49%.
По данным оперативного штаба, больше всего случаев заражения COVID-19 за сутки выявлено в следующих регионах:
- Москва — 2317;
- Санкт-Петербург — 1510;
- Московская область — 1129;
- Нижегородская область — 461;
- Воронежская область — 383;
- Ростовская область — 382;
- Свердловская область — 358;
- Красноярский край — 324;
- Пермский край — 292;
- Вологодская область — 291;
- Хабаровский край — 291;
- Челябинская область — 289;
- Самарская область — 279;
- Иркутская область — 262.
Больше всего случаев COVID-19 за весь период пандемии выявили в Москве (917,8 тыс.), Санкт-Петербурге (323 тыс.), Подмосковье (187,6 тыс.), Нижегородской (82 тыс.) и Свердловской (68,6 тыс.) областях.