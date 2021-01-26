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Пандемия коронавируса ,  
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В России за сутки выявили наименьшее число заболевших COVID-19 с октября

За минувшие сутки в стране выявили 18,2 тыс. заразившихся. Это наименьший показатель с 31 октября, когда в России COVID-19 выявили у 18 140 человек
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

В России за последние 24 часа COVID-19 обнаружили у 18 241 человека. Такие данные приводит оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Этот показатель стал наименьшим с 31 октября. Тогда в стране коронавирус обнаружили у 18 140 человек; всего за период пандемии COVID-19 выявили у 3 756 931 человека.

За минувшие сутки случаи заражения COVID-19 были выявлены во всех 85 регионах. У 1933 (10,6%) человек из общего числа выявленных заболевших за сутки не было клинических проявлений болезни. Суточный прирост заразившихся составил 0,49%.

По данным оперативного штаба, больше всего случаев заражения COVID-19 за сутки выявлено в следующих регионах:
 

  • Москва — 2317;
  • Санкт-Петербург — 1510;
  • Московская область — 1129;
  • Нижегородская область — 461;
  • Воронежская область — 383;
  • Ростовская область — 382;
  • Свердловская область — 358;
  • Красноярский край — 324;
  • Пермский край — 292;
  • Вологодская область — 291;
  • Хабаровский край — 291;
  • Челябинская область — 289;
  • Самарская область — 279;
  • Иркутская область — 262.


Больше всего случаев COVID-19 за весь период пандемии выявили в Москве (917,8 тыс.), Санкт-Петербурге (323 тыс.), Подмосковье (187,6 тыс.), Нижегородской (82 тыс.) и Свердловской (68,6 тыс.) областях.

В стране за минувшие сутки умерли 564 человека с коронавирусом. С начала года больше всего человек скончались 21 января (612). Абсолютный рекорд был установлен 24 декабря прошлого года (635 летальных исходов за сутки).

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Число жертв COVID-19 в России превысило 70 тыс. человек
Общество
Фото:Дмитрий Рогулин / ТАСС

Больше всего жертв за последние 24 часа выявили в Москве — 70. В Санкт-Петербурге скончались 58, в Подмосковье — 35, в Ростовской области — 28, Красноярском крае — 26 человек с коронавирусом. В число регионов с высокими суточными показателями смертности также попали Краснодарский край (20 человек), Воронежская и Свердловская области (по 18), Чувашия, Нижегородская и Иркутская области (по 12 человек), Ивановская область (11), Пермский край, а также Самарская, Челябинская и Новосибирская области (по 10).

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За весь период пандемии в стране зафиксировали 70 482 летальных исхода, следует из данных штаба. Росстат приводит другую статистику, согласно которой общее число умерших от COVID-19 за апрель—сентябрь превысило 55 тыс. Разница в данных штаба и ведомства объясняется тем, что в подсчеты Росстата включили тех, у кого коронавирус диагностировали уже после смерти, а также тех, кто скончался от других патологий, обострившихся на фоне COVID-19.

Автор
Михаил Юшков
коронавирус COVID-19 заболеваемость
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