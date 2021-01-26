В России за сутки выявили наименьшее число заболевших COVID-19 с октября

За минувшие сутки в стране выявили 18,2 тыс. заразившихся. Это наименьший показатель с 31 октября, когда в России COVID-19 выявили у 18 140 человек

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

В России за последние 24 часа COVID-19 обнаружили у 18 241 человека. Такие данные приводит оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.



Этот показатель стал наименьшим с 31 октября. Тогда в стране коронавирус обнаружили у 18 140 человек; всего за период пандемии COVID-19 выявили у 3 756 931 человека.

За минувшие сутки случаи заражения COVID-19 были выявлены во всех 85 регионах. У 1933 (10,6%) человек из общего числа выявленных заболевших за сутки не было клинических проявлений болезни. Суточный прирост заразившихся составил 0,49%.



По данным оперативного штаба, больше всего случаев заражения COVID-19 за сутки выявлено в следующих регионах:



Москва — 2317;

Санкт-Петербург — 1510;

Московская область — 1129;

Нижегородская область — 461;

Воронежская область — 383;

Ростовская область — 382;

Свердловская область — 358;

Красноярский край — 324;

Пермский край — 292;

Вологодская область — 291;

Хабаровский край — 291;

Челябинская область — 289;

Самарская область — 279;

Иркутская область — 262.



Больше всего случаев COVID-19 за весь период пандемии выявили в Москве (917,8 тыс.), Санкт-Петербурге (323 тыс.), Подмосковье (187,6 тыс.), Нижегородской (82 тыс.) и Свердловской (68,6 тыс.) областях.