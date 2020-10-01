В Лондоне открыли памятник Гарри Поттеру

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Памятник волшебнику Гарри Поттеру, который является главным героем серии книг британской писательницы Джоан Роулинг, установили на площади Лестер-сквер в центре Лондона. Об этом сообщает Time Out London.

Мемориал воздвигли недалеко от кинотеатра «Одеон», где в 2001 году состоялась премьера фильма «Гарри Поттер и философский камень». Бронзовый монумент представляет собой волшебника, летящего на метле. Он одет в форму для игры в квиддич и сидит на метле «Нимбус-2000».

Этот памятник стал девятым по счету наряду с другими статуями различных киногероев, установленных неподалеку. В частности, также недалеко располагаются памятник Мэри Поппинс, медвежонку Паддингтону, Мистеру Бину и Бэтмену.

Семитомная серия книг о Гарри Поттере была выпущена в период с 1997 по 2007 год. Книги изданы общим тиражом 450 млн экземпляров и переведены на 79 языков. По ним были сняты фильмы.

В августе 2019 года на аукционе Hansons в английском Стаффордшире первое издание книги «Гарри Поттер и философский камень» продали за £28,5 тыс. ($34,6 тыс.).