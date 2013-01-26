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В Подмосковье накрыли сходку криминальных авторитетов
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В Подмосковье накрыли сходку криминальных авторитетов
Общество, 26 янв 2013, 01:00
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В Подмосковье накрыли сходку криминальных авторитетов
Подмосковная полиция пресекла сходку криминальных авторитетов, которая должна была состояться в помещении ресторана "Семейный элит-клуб" в поселке Николина Гора в Одинцовском районе Московской области, сообщает пресс-центр МВД РФ.
Фото: РБК

В результате операции были задержаны 23 человека. По имеющимся в МВД данным, на встрече должен был решаться вопрос о "коронации" троих претендентов, приехавших из Белоруссии, на статус "вора в законе".

"Кроме того, в ходе конспиративной встречи, проходившей под легендой празднования дня рождения одного из старейших "воровских генералов", ими планировалось обсудить дальнейшие действия после недавнего убийства руководителя "клана" Аслана Усояна и скоординировать работу организованных преступных формирований, подчиненных криминальному "клану" Тариэла Ониани", - говорится в сообщении полицейскго ведомства.

Среди задержанных оказалось двое российских "воров в законе" (уголовные клички Тимоха и Костыль) и двое белорусских (Паштет и Медвежонок). В ходе проведения личного досмотра у Паштета полицейские обнаружили и изъяли более 1,5 гр кокаина. По данному факту заведено уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ (хранение наркотических средств). В отношении Паштета избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

"Пять лидеров уголовно-преступной среды, приехавших из Республики Беларусь, привлечены к административной ответственности, и материалы направлены для рассмотрения в Одинцовский районный суд Московской области. Остальные задержанные лидеры уголовно-преступной среды, в том числе так называемые воры в законе отработаны на причастность к нераскрытым преступлениям, дактилоскопированы, проверены по различным учетам отдела и сфотографированы", - пояснили в МВД.

Напомним, 75-летний А.Усоян, более известный в криминальных кругах как Дед Хасан, был убит на выходе из ресторана на Поварской улице в Москве 16 января. Профессиональный киллер ранил мужчину в шею, охранники внесли авторитета в заведение, а затем самостоятельно доставили его в больницу. Тем не менее врачам не удалось спасти пострадавшего.

Теги: Дед Хасан , Московская область , вор в законе , криминал , полиция
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