В Малайзии допустили возобновление прямых рейсов в Россию в 2026 году

Фото: fiz_zero / Shutterstock

Россия и Малайзия продолжают работу над запуском прямого авиасообщения между странами, начало полетов планируется в первом полугодии 2026 года. Об этом сообщил посол Малайзии в России Чеонг Лун-Лай, передает «РИА Новости».

По словам посла, министерства транспорта обеих стран находятся на завершающей стадии обсуждений.

«Нас весьма воодушевляет слышать, что процесс подходит к концу. Если все пойдет по плану, как нам говорили, прямые рейсы запустят в первой половине 2026 года», — отметил дипломат.

На первом этапе предполагается выполнение рейсов авиакомпанией Red Wings из Москвы на остров Лангкави. В дальнейшем, при росте спроса, число рейсов может быть увеличено, в том числе до ежедневных.

Ранее сообщалось, что Малайзия рассчитывала запустить прямые рейсы в Россию до конца 2025 года. Директор по международному продвижению в Офисе по туризму Малайзии Акбал Сетия отмечал, что вопрос находится на финальной стадии обсуждения, есть согласие по вопросу, но оно еще не окончательное.

По его словам, оставались нерешенными вопросы безопасности, дозаправок и маршрутов.