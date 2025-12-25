Долина согласилась выселиться из квартиры на январских праздниках
Лариса Долина и другие ответчики по делу о продаже квартиры под влиянием мошенников Полине Лурье не возражают в удовлетворении исковых требований и готовы выселиться из квартиры до конца январский праздников, сказала представитель певицы.
Позднее Мосгорсуд принял решение о выселении Долиной, ее дочери и внучки из квартиры в Хамовниках, которую она продала Лурье.
Долина продала свою квартиру, однако почти всю вырученную сумму перевела мошенникам, введшим ее в заблуждение. Первоначально суды трех инстанций признали певицу жертвой преступления, аннулировали сделку и вернули ей жилье, оставив покупательницу без квартиры и без возврата денег.
Верховный суд кардинально пересмотрел это дело. Лурье настаивала, что действовала добросовестно и в строгом соответствии с законом, а потому не должна нести последствия преступления, совершенного против продавца. В результате право собственности на квартиру было окончательно признано за покупательницей, а Долину обязали освободить жилое помещение.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
В опубликованных файлах Эпштейна Трампа обвинили в изнасиловании
Reuters узнал о приказе Белого дома держать блокаду венесуэльской нефти
Сколько было магнитных бурь в 2025 году. Инфографика
Польша перестанет признавать загранпаспорта старого образца с 1 апреля
Иностранцы стали чаще играть в казино в Калининграде
Украина пригрозила не помогающим ей странам сокращением помощи Запада