Долина согласилась выселиться из квартиры на январских праздниках

По словам представителя Долиной, певица и ответчики не против исковых требований и заявили о готовности выселиться из квартиры до конца новогодних каникул

Лариса Долина (Фото: Павел Кашаев / Global Look Press)

Лариса Долина и другие ответчики по делу о продаже квартиры под влиянием мошенников Полине Лурье не возражают в удовлетворении исковых требований и готовы выселиться из квартиры до конца январский праздников, сказала представитель певицы.

Позднее Мосгорсуд принял решение о выселении Долиной, ее дочери и внучки из квартиры в Хамовниках, которую она продала Лурье.

Долина продала свою квартиру, однако почти всю вырученную сумму перевела мошенникам, введшим ее в заблуждение. Первоначально суды трех инстанций признали певицу жертвой преступления, аннулировали сделку и вернули ей жилье, оставив покупательницу без квартиры и без возврата денег.

Верховный суд кардинально пересмотрел это дело. Лурье настаивала, что действовала добросовестно и в строгом соответствии с законом, а потому не должна нести последствия преступления, совершенного против продавца. В результате право собственности на квартиру было окончательно признано за покупательницей, а Долину обязали освободить жилое помещение.