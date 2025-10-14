 Перейти к основному контенту
Экономика
Минфин предложил создать шестую игорную зону в России

Минфин предложил создать шестую игорную зону в России в Республике Алтай
Сейчас законом предусмотрено создание в России пяти игорных зон, Минфин предлагает добавить шестую — на территории Республики Алтай. По оценкам ведомства, инициатива позволит создать новые рабочие места и увеличить поток туристов
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Минфин подготовил законопроект о создании игорной зоны на территории Республики Алтай. В документе, опубликованном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, указано, что инициатива позволит обеспечить дополнительный стимул для развития региона.

Поправки предлагается внести в ст. 9 закона «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации». Сейчас законом предусмотрено создание в России пяти игорных зон:

  • в Калининградской области;
  • в Алтайском крае;
  • в Приморском крае;
  • в Краснодарском крае;
  • в Крыму (пока не была запущена).

Проектом закона предлагается предусмотреть возможность создания шестой игорной зоны на территории Республики Алтай. В пояснительной записке говорится, что принятие поправок позволит создать новые рабочие места для жителей региона и увеличить поток туристов.

Игорный бизнес заявил о превращении казино из «достоевщины» в отдых
Технологии и медиа
Фото:Виталий Аньков / РИА Новости

В Минфине отметили, что инициатива не повлияет на достижение целей госпрограмм и не повлечет отрицательных социально-экономических и финансовых последствий, в том числе для предпринимательской деятельности.

Азартные игры запрещены в России уже более 16 лет — легально вести игорный бизнес можно только на территории специальных зон. Первая в стране игорная зона «Азов-Сити» работала с 2010 по 2018 год, но была закрыта, поскольку законодательство допускает существование только одной игорной в границах субъекта федерации.

По данным Ассоциации операторов индустрии развлечений и событийного туризма (АИРИС), за первую половину 2025 года налоговые отчисления четырех игорных зон выросли до 1,5 млрд руб., это на 17,5% больше, чем в аналогичном периоде 2024 года. В структуре доходов игорных зон неигровые доходы составляют 30% от общей выручки, их основной генератор — гостиничный и ресторанный бизнес.

Авторы
Теги
Милена Костерева Милена Костерева
Минфин законопроект игорные зоны Республика Алтай
