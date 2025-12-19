Путин принес жене погибшего военного извинения за нерасторопность служб
Президент России Владимир Путин принес извинения за нерасторопность служб жене погибшего военного, которая не получила необходимых льгот. Об этом он заявил во время прямой линии. РБК ведет онлайн-трансляцию и прямую трансляцию.
«Кристина Сергеевна, во-первых, я хочу принести вам извинения, хочу извиниться перед вами за такую нерасторопность тех служб, которые должны решать вопросы по одному народу. Простите нас, пожалуйста. Уверяю вас, в вашем случае это будет сделано», — сообщил он.
Президент признал, что такая проблема действительно есть. Ранее председатель фонда «Защитники Отечества» и замминистра обороны Анна Цивилева доложила Путину, что наладить нормальное взаимодействие между Минобороны и социальным блоком правительства не удается до сих пор.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Трамп призвал Украину поторопиться в прекращении конфликта
США объявили о приостановке программы розыгрыша грин-карт
FT: ЕС решил не использовать российские активы для финансирования Украины
Макрон призвал Европу готовиться к диалогу с Путиным
WP рассказала об «орбитальном бое» спутников США и Китая
Адмирал НАТО признал слабость альянса в случае затяжной войны