Путин принес жене погибшего военного извинения за нерасторопность служб

Фото: news_kremlin / Telegram

Президент России Владимир Путин принес извинения за нерасторопность служб жене погибшего военного, которая не получила необходимых льгот. Об этом он заявил во время прямой линии. РБК ведет онлайн-трансляцию и прямую трансляцию.

«Кристина Сергеевна, во-первых, я хочу принести вам извинения, хочу извиниться перед вами за такую нерасторопность тех служб, которые должны решать вопросы по одному народу. Простите нас, пожалуйста. Уверяю вас, в вашем случае это будет сделано», — сообщил он.

Президент признал, что такая проблема действительно есть. Ранее председатель фонда «Защитники Отечества» и замминистра обороны Анна Цивилева доложила Путину, что наладить нормальное взаимодействие между Минобороны и социальным блоком правительства не удается до сих пор.