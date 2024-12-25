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Великий герцог Люксембурга назвал срок отречения от престола

Великий герцог Люксембурга отречется от престола в пользу своего сына Гийома
Великий Герцог уже сообщал о планах оставить престол в июне. В рождественской речи он сообщил, что передаст его сыну Гийому 3 октября 2025 года
Великий герцог Люксембургский Анри и его сын&nbsp;Гийом (слева направо)
Великий герцог Люксембургский Анри и его сын Гийом (слева направо) (Фото: Patrick van Katwijk / Getty Images)

Великий герцог Люксембургский Анри заявил, что отречется от престола в пользу 43-летнего сына Гийома в октябре 2025 года. передает The Royal Watcher.

О своих планах 69-летний монарх объявил в рождественской речи.

«Для большинства представителей моего поколения пришло время уходить на пенсию. Это естественный процесс», — пояснил он.

Великий герцог также сообщил, что назначил своего сына Гийома заместителем премьер-министра Люксембурга.

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В октябре 2024 года принц Гийом был назначен «лейтенант-представителем» Великого Герцогства Люксембургского, что положило начало возможному отречению великого герцога Анри от престола, отмечает The Royal Watcher. Принц, он же наследный Великий Герцог Люксембурга, уже взял на себя многие официальные обязанности отца.

На официальном сайте дворца говорится, что в королевской семье «назначение вице-представителя традиционно происходит в процессе смены правления» и регулируется действующей Конституцией.

Принц Гийом, как уточняет портал, должен вступить на престол 3 октября 2025 года. Великий герцог Анри правит Люксембургом уже 24 года — с 7 октября 2000-го, таким образом, от отречется от престола всего за несколько дней до 25-летнего юбилея, который принято называть серебряным.

Великий Герцог Анри перенял этот титул у своего отца Жана, который правил страной 36 лет. Впервые о планах оставить престол он сообщил в июне 2024 года.

Его Королевское Высочество Анри (полное имя — Анри Альберт Габриэль Феликс Мари Гийом Нассауский) принадлежит к роду Пармских Бурбонов — младшей ветви Испанских Бурбонов. Эта ветвь является правящей династией Люксембурга с 1964 года, когда на престол взошел отец нынешнего Великого Герцога Жан.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Люксембург отречение от престола
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