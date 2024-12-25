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Общество ,  
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Reuters рассказал, как богатые страны экономят на голодающих

Reuters: число голодающих растет на фоне экономии стран на помощи
Не менее 117 млн голодающих не смогут получить помощь в 2025 году, считают в ООН. Большая часть поддержки поступает от США, Германии и ЕС. Однако ФРГ урезала финансирование, также неясны перспективы помощи США из-за прихода Трампа
Фото: Ulet Ifansasti / Getty Images
Фото: Ulet Ifansasti / Getty Images

Число голодающих или нуждающихся людей во всем мире растет, в то время как самые богатые страны экономят на гуманитарной помощи; по меньшей мере 117 млн человек не получат продовольствие или другую помощь в 2025 году, следует из данных ООН, на которые ссылается Reuters.

По данным организации, с помощью собранных денег в лучшем случае она сможет помочь примерно 60% из 307 млн человек, которые, как ожидают там, будут нуждаться в следующем году. В 2024 году ООН собрала лишь около 46% из $49,6 млрд, которые она запросила на гуманитарную помощь по всему миру. Такая ситуация со сбором средств складывается второй год подряд, отмечает агентство. Из-за нехватки денег гуманитарные организации вынуждены урезать пайки для голодающих и сокращать число людей, имеющих право на помощь.

Так, если в Сирии Всемирная продовольственная программа ООН (ВПП — крупнейшая в мире гуманитарная организация, занимающаяся проблемой голода и содействующая обеспечению продовольственной безопасности) раньше помогала 6 млн человек, то теперь ей пришлось сократить число людей, которым она рассчитывает помочь, примерно до 1 млн, заявила помощник исполнительного директора программы Рания Дагаш-Камара (руководит деятельностью организации по взаимодействию и мобилизации ресурсов с глобальными партнерами, международными финансовыми институтами и странамИ). Она посещала миссию ВПП в этой стране в марте. «Их линия заключалась в следующем: На данный момент мы берем у голодных, чтобы накормить голодающих», — рассказала Дагаш-Камара в интервью.

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Илон Маск

Один из крупнейших доноров ООН — Германия — уже сократила финансирование на $500 млн с 2023 по 2024 год в рамках экономии. Кроме того, правительство рекомендовало урезать гуманитарную помощь еще на $1 млн к 2025 году. США за последние пять лет предоставили помощь на $64,5 млрд — 38% от общего количества взносов, поступивших в ООН. Советники избранного президента США Дональда Трампа пока не раскрывали его будущего подхода к этому вопросу, но в свой первый срок он стремился сократить финансирование со стороны США. Reuters упоминает «Проект 2025» — рекомендации консерваторов для следующей администрации. Трамп и его штаб в ходе предвыборной кампании старались дистанцироваться от этого проекта, но демократы связывают его с республиканцем. В нем, в частности, содержится призыв к значительному сокращению международной помощи, которая связывается с конфликтами. «Гуманитарная помощь поддерживает военную экономику, создает финансовые стимулы для воюющих сторон для продолжения боевых действий, не дает правительствам проводить реформы и поддерживает вредоносные режимы», — говорится в проекте.

Богатейший человек в мире Илон Маск (Forbes оценивает его состояние в $454,1 млрд), которого Трамп назначил соруководителем нового Департамента эффективности правительства (DOGE), допустил пересмотр программы иностранной помощи.

Большая часть финансирования поступает всего от трех крупных доноров: США, Германии и ЕС, сообщает Reuters. Они перечислили 58% из $170 млрд, собранных ООН с 2020 по 2024 год. Китай, Россия и Индия в совокупности внесли менее 1% за тот же период. В 2023 году почти 282 млн человек в 59 странах столкнулись с острой нехваткой продовольствия, включая Судан, Мьянму и Афганистан.

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ООН голод гуманитарная помощь
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