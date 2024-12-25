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Катастрофа самолета Баку-Грозный ,  
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ORDA сообщила, что экипаж отвел упавший в Актау самолет от жилых домов

ORDA: экипаж отвел упавший в Актау самолет от жилых домов
Сюжет
Катастрофа самолета Баку-Грозный
Экипаж потерпевшего крушение в Актау судна отвел его от жилых домов, рассказали ORDA очевидцы. По данным издания, рядом с местом крушения находится поселок Сайын
Спасатели на месте крушения под Актау пассажирского самолета Embraer ERJ-190AR Azerbaijan Airlines, выполнявшего рейс Баку - Грозный, 25 декабря 2024 год
Спасатели на месте крушения под Актау пассажирского самолета Embraer ERJ-190AR Azerbaijan Airlines, выполнявшего рейс Баку - Грозный, 25 декабря 2024 год (Фото: МЧС Казахстана / Telegram)

Экипаж самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines отвел судно от жилого массива перед крушением рядом с аэропортом казахстанского города Актау, пишет издание ORDA со ссылкой на очевидцев.

«Экипаж — молодцы, они смогли увести самолет. Иначе жертв могло быть и больше», — сказали собеседники издания.

Рядом с местом крушения расположен поселок Сайын, пишет ORDA. По состоянию на 2009 год, там проживало 1,3 тыс. человек.

Диспетчер аэропорта получил сигнал об аварийной ситуации и запрос на посадку в Актау от самолета, следовавшего рейсом Баку — Грозный, в 11 часов по местному времени (9:00 мск). На борту судна были 69 человек, среди которых 16 россиян. Как сообщили в Генпрокуратуре Азербайджана, 32 человека выжили. В МЧС республики заявили о гибели пятерых членов экипажа.

Крушение пассажирского самолета Баку — Грозный. Главное
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Фото:Иса Таженбаев / ТАСС

В аэропорте Грозного сообщили, что самолет был направлен на запасной аэродром из-за тумана. Предварительная причина его крушения — столкновение с птицами, заявили в Azerbaijan Airlines. Очевидцы также рассказывали ORDA о том, что птица попала в двигатель, произошел взрыв кислородного баллона, и люди стали терять сознание. О взорвавшемся баллоне на борту самолета сообщало и управление здравоохранения Мангистауской области.

Правоохранители России, Казахстана и Азербайджана завели уголовные дела по факту крушения самолета. В Азербайджане, помимо статьи о нарушении правил безопасности, возбудили и дело о халатности.

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Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Казахстан Азербайджан Россия авиакатастрофа экипаж выжившие
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