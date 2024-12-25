Новые кадры с моментом крушения самолета в Казахстане

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Самолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines врезался в поле, следует из новых кадров, которые опубликовали очевидцы. На кадрах видно, как самолет снижается, а потом — врезается в землю.

Крушение самолета произошло утром 25 декабря. Он выполнял рейс из Баку в Грозный. На борту были 62 человека, по крайней мере 25 из них выжили. Самолет не приняли в аэропорту Грозного из-за сильного тумана.

Предварительная причина крушения самолета — столкновение со стаей птиц, сообщили в Azerbaijan Airlines. На борту самолета «взорвался баллон», сообщили в управлении здравоохранения Мангистауской области.