Новые кадры с моментом крушения самолета в Казахстане
Самолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines врезался в поле, следует из новых кадров, которые опубликовали очевидцы. На кадрах видно, как самолет снижается, а потом — врезается в землю.
Крушение самолета произошло утром 25 декабря. Он выполнял рейс из Баку в Грозный. На борту были 62 человека, по крайней мере 25 из них выжили. Самолет не приняли в аэропорту Грозного из-за сильного тумана.
Предварительная причина крушения самолета — столкновение со стаей птиц, сообщили в Azerbaijan Airlines. На борту самолета «взорвался баллон», сообщили в управлении здравоохранения Мангистауской области.
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