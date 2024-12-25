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Катастрофа самолета Баку-Грозный ,  
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МЧС сообщило о выживших в упавшем в Актау самолете

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Катастрофа самолета Баку-Грозный

На борту упавшего в Актау самолета есть выжившие, сообщили в пресс-службе МЧС Казахстана.

МЧС сообщило о выживших в упавшем в Актау самолете
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Как уточнила министр здравоохранения республики Акмарал Альназарова, на данный момент известно о шести выживших, они находятся в крайне тяжелом состоянии.

Tengrinews со ссылкой на управление здравоохранения Мангистауской области пишет, что количество выживших — 12, в том числе один ребенок.

По данным ведомства, самолет Embraer 190 горит, спасатели приступили к его тушению. Согласно данным сервиса «Яндекс.Путешествия», судно авиакомпании Azerbaijan Airlines выполняло рейс из Баку в Грозный, оно вмещает около 100 человек. Предварительно, на борту находились 67 пассажиров и пять членов экипажа, передает агентство APA. Позднее в Минтрансе Казахстана уточнили количество человек в самолете в момент катастрофы — 62 пассажира и пять членов экипажа

По предварительной информации, причиной падения самолета стало его столкновение со стаей птиц, передает APA.


Материал дополняется.

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