Кадры тушения пожара на месте крушения самолета в Казахстане

Video

На месте крушения самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines в Казахстане спасатели тушат пожар. На кадрах видно, как пожарные машины заливают водой и пеной части самолета.

Самолет разбился в аэропорту города Актау. Рейс летел из Баку в Грозный и сменил место посадки. На борту были пассажиры и члены экипажа, среди них есть выжившие.