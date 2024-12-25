Кадры тушения пожара на месте крушения самолета в Казахстане
На месте крушения самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines в Казахстане спасатели тушат пожар. На кадрах видно, как пожарные машины заливают водой и пеной части самолета.
Самолет разбился в аэропорту города Актау. Рейс летел из Баку в Грозный и сменил место посадки. На борту были пассажиры и члены экипажа, среди них есть выжившие.
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