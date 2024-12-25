Кадры падения самолета, летевшего из Азербайджана в Чечню
Появились кадры падения самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines, который летел из Азербайджана в Чечню. Авиалайнер разбился в аэропорту казахстанского города Актау.
На кадрах, которые опубликовали очевидцы, видно, как самолет снижается над аэропортом. Потом он наклоняется на один бок и под углом врезается в землю. На кадрах видны взрыв и столб дыма.
На борту было 67 пассажиров и пять членов экипажа, есть выжившие.
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