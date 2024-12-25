Столб дыма над зданием: ТЦ во Владикавказе после взрыва
Во Владикавказе, в ТЦ «Алания Молл», произошел взрыв. После этого начался пожар. На кадрах, которые публикуют очевидцы, виден высокий столб дыма и открытый огонь. На месте работают машины скорой помощи и пожарные.
Во время взрыва и пожара погиб один человек.
Предварительная причина взрыва — бытовой газ, сообщили оперативные службы.
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