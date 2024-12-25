Оперативные службы назвали предварительную причину взрыва во Владикавказе

Причиной взрыва в ТЦ «Алания молл» во Владикавказе был бытовой газ, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы. Ранее об этой версии также сообщал телеграм-канал Shot. По его данным, взрыв газа произошел на четвертом этаже ТЦ.

На место взрыва и пожара во Владикавказе выехал глава Северной Осетии Сергей Меняйло. Организован оперативный штаб.

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