Оперативные службы назвали предварительную причину взрыва во Владикавказе
Причиной взрыва в ТЦ «Алания молл» во Владикавказе был бытовой газ, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы. Ранее об этой версии также сообщал телеграм-канал Shot. По его данным, взрыв газа произошел на четвертом этаже ТЦ.
На место взрыва и пожара во Владикавказе выехал глава Северной Осетии Сергей Меняйло. Организован оперативный штаб.
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