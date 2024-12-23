Метеорологи рассказали о прогнозе погоды на новогоднюю ночь в Москве
В Москве в ночь на Новый год ожидается отрицательная температура до минус пяти градусов, сообщили опрошенные РБК метеорологи.
В новогоднюю ночь температура в столице прогнозируется на уровне -3–5 градусов, рассказала РБК ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова. «Сильных морозов не ожидается», — отметила метеоролог. Она добавила, что значительное понижение температуры ожидается к Рождеству.
В ближайшие дни прогнозируется температура около нуля, рассказал РБК научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Но затем, после 25 декабря, будет понижение до -5–7 градусов. Однако Вильфанд подчеркнул, что резкого похолодания не ожидается.
По словам эксперта, на всей Европейской территории России в течение этой недели и в начале следующей прогнозируется умеренно теплая погода — на шесть градусов выше нормы, а к Новому году она понизится примерно на четыре градуса. Самая «жаркая» погода ожидается в Красноярском крае, там температура будет выше нормы на 8–12 градусов.
Вильфанд добавил, что на Дальнем Востоке из-за формирования монгольского циклона скоро не будет «супертеплой погоды», которую синоптики наблюдали в течение всего декабря.
Ранее главный синоптик Петербурга Александр Колесов заявил, что погода в городе и области последние семь дней 2024 года будет преимущественно теплая, снега на Новый год не будет, пообещал он.
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