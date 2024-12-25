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«Ъ» узнал о новом обвинении против замглавы «Роскосмоса» из-за взяток

«Ъ»: подозреваемого в хищении замглавы «Роскосмоса» обвинили в получении взяток
Год назад Олега Фролова обвинили в мошенничестве из-за хищения 435 млн руб. вместе с сообщниками. Теперь ему вменяют еще и получение взятки в особо крупном размере. Новое обвинение связано с прошлым
Олег Фролов
Олег Фролов (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Против замдиректора госкорпорации «Роскосмос» Олега Фролова, которого обвиняют в хищении почти 500 млн руб., заведено еще одно дело — о получении взятки в особо крупном размере, сообщает «Коммерсантъ».

Фролова задержали и арестовали год назад, под стражу были взяты и два его сообщника — бывший специалист службы инновационной деятельности ПАО «Электромеханика» Дмитрий Филиппов и его однофамилец Михаил Филиппов, директор подмосковного ООО «Кобитек». По версии следствия, Фролов вступил с ними в сговор и фигуранты «похитили бюджетные средства при закупке оборудования в сумме не менее 435 млн руб».

Как пишет «Ъ», дело против Фролова связано с созданием барокомплекса — технологического узла с герметичной испытательной вакуумной камерой размером около 30 м в длину и более 4 м в ширину. Заказчиком работ выступал «Красноярский машиностроительный завод» («Красмаш»), «Электромеханика» была в числе компаний, участвовавших в конкурсе на разработку, она и выиграла контракт. Барокомплекс был изготовлен и отправлен на «Красмаш».

Следствие считает, что Фролов и его сообщники «ввели в заблуждение представителей заказчика» и похитили при исполнении контракта 435 млн руб., «которыми распорядились по своему усмотрению».

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Как отмечает газета, дело близилось к выходу на стадию ознакомления подозреваемых с материалами дела, однако фигурантам было предъявлено еще одно обвинение — во взяточничестве. Таким образом, им вменяют ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере, по ней грозит лишение свободы на десятилетний срок) и получение особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК, до 15 лет лишения свободы).

Новое обвинение тоже связано с разработкой барокомплекса. По данным «Ъ», фигуранты получали откаты от различных компаний за то, что соглашались закупать у них оборудование и материалы по завышенным ценам.

Подозреваемые останутся в СИЗО как минимум до середины марта. Газета отмечает, что они свою вину не признают.

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Роскосмос хищение взятки
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