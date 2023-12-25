Путин разрешил скорой помогать пациентам без их согласия

Теперь врачи скорой помощи могут проводить медицинское вмешательство без согласия пациента, если сочли, что есть угроза его жизни. Ранее такое решение принимал консилиум или лечащий (дежурный) врач

Фото: Андрей Любимов / РБК

Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий бригадам скорой помощи проводить медицинское вмешательство без согласия пациента в случае угрозы для его жизни. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Закон вносит изменения в ст. 20 федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в России». Согласно поправкам, оказание скорой помощи вне медицинской организации в случаях, если медицинское вмешательство необходимо в целях устранения угрозы для жизни человека, может проводиться без дачи гражданином информированного добровольного согласия на такое вмешательство.

Документ был внесен в Госдуму еще в октябре 2019 года. В первом чтении его приняли в сентябре 2020 года, во втором и третьем — в декабре 2023-го.

Ранее, согласно ст. 20 федерального закона № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», необходимым условием медицинского вмешательства была дача информированного добровольного согласия гражданином или его законным представителем.

Если медицинское вмешательство было необходимо по экстренным показаниям для устранения угрозы жизни и состояние человека не позволяло выразить волю, то решение мог принимать консилиум или лечащий (дежурный) врач (п. 10 той же статьи). Потом это решение должно было быть внесено в медицинскую документацию пациента и уведомлены должностные лица медицинской организации.