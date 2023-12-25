Авиакомпания «Россия» возобновит полеты из регионов в Пекин

Авиакомпания «Россия» возобновит рейсы из регионов в Пекин с 28 декабря

Рейсы Красноярск — Пекин будут выполняться три раза в неделю, из Иркутска — четыре раза, из Владивостока — пять раз. Первый полет «Россия» выполнит из Красноярска и Иркутска 28 декабря

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Авиакомпания «Россия» (входит в группу «Аэрофлот») получила разрешение для полетов в Пекин и с 28 декабря возобновит рейсы в аэропорт Дасин.

Первыми будут выполнены рейсы из Красноярска (SU 6621) и Иркутска (SU 6627). Из Владивостока (SU 66110) будет выполнен 29 декабря. В пресс-службе уточнили РБК, что рейсы будут выполняться:

из Красноярска в Пекин три раза в неделю — по вторникам, четвергам и субботам — вылет в 21:40, прилет в 02:30;

из Иркутска в Пекин четыре раза в неделю — по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям — вылет в 23:15, прилет в 02:00;

из Владивостока в Пекин пять раз в неделю — по понедельникам, средам, пятницам, субботам и воскресеньям — вылет 2:10, прилет 02:45.

Пекинский аэропорт отказался принимать рейсы «России» Бизнес

Пекинский аэропорт Дасин 15 декабря уведомил «Россию» об отказе в приеме и обслуживании рейсов до выполнения дополнительных требований. Несмотря на готовность авиакомпании оперативно выполнить требования, аэропорт не пошел навстречу, в связи с чем были отменены ближайшие рейсы из Владивостока, Красноярска и Иркутска.

В «России» рассказали, что начали получать все необходимые разрешения для полетов в Управлении гражданской авиации Китая в марте.

К моменту выполнения первого рейса из Владивостока в Пекин 17 декабря компания получила операционное разрешение китайского ведомства, подтвержденные слоты и право на выполнение полетов из Владивостока, Красноярска и Иркутска.

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Тем не менее «Россия» не успела заключить необходимые договоры и полностью выполнить требования китайской стороны, рассказал источник РБК в авиаотрасли.