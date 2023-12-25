 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Авиакомпания «Россия» возобновит полеты из регионов в Пекин

Авиакомпания «Россия» возобновит рейсы из регионов в Пекин с 28 декабря
Рейсы Красноярск — Пекин будут выполняться три раза в неделю, из Иркутска — четыре раза, из Владивостока — пять раз. Первый полет «Россия» выполнит из Красноярска и Иркутска 28 декабря
«Аэрофлот» AFLT ₽35,51 Купить
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Авиакомпания «Россия» (входит в группу «Аэрофлот») получила разрешение для полетов в Пекин и с 28 декабря возобновит рейсы в аэропорт Дасин.

Первыми будут выполнены рейсы из Красноярска (SU 6621) и Иркутска (SU 6627). Из Владивостока (SU 66110) будет выполнен 29 декабря. В пресс-службе уточнили РБК, что рейсы будут выполняться:

  • из Красноярска в Пекин три раза в неделю — по вторникам, четвергам и субботам — вылет в 21:40, прилет в 02:30;
  • из Иркутска в Пекин четыре раза в неделю — по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям — вылет в 23:15, прилет в 02:00;
  • из Владивостока в Пекин пять раз в неделю — по понедельникам, средам, пятницам, субботам и воскресеньям — вылет 2:10, прилет 02:45.

Пекинский аэропорт отказался принимать рейсы «России»
Бизнес

Пекинский аэропорт Дасин 15 декабря уведомил «Россию» об отказе в приеме и обслуживании рейсов до выполнения дополнительных требований. Несмотря на готовность авиакомпании оперативно выполнить требования, аэропорт не пошел навстречу, в связи с чем были отменены ближайшие рейсы из Владивостока, Красноярска и Иркутска.

В «России» рассказали, что начали получать все необходимые разрешения для полетов в Управлении гражданской авиации Китая в марте.

К моменту выполнения первого рейса из Владивостока в Пекин 17 декабря компания получила операционное разрешение китайского ведомства, подтвержденные слоты и право на выполнение полетов из Владивостока, Красноярска и Иркутска.

Откройте новые возможности в 2024 году

С подпиской на «Весь РБК Pro» со скидкой до 45%

Купить со скидкой

Тем не менее «Россия» не успела заключить необходимые договоры и полностью выполнить требования китайской стороны, рассказал источник РБК в авиаотрасли.

Авторы
Теги
Анастасия Львова, Виктория Громова Виктория Громова
авиакомпания «Россия» рейсы Пекин
Материалы по теме
Пекинский аэропорт отказался принимать рейсы «России»
Бизнес
S7 и «Уральские авиалинии» урегулировали спор с лизингодателями самолетов
Бизнес
Три авиакомпании возобновят прерванные осенью полеты в Израиль
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 26 декабря
EUR ЦБ: 101,58 (+0,29) Инвестиции, 16:20 Курс доллара на 26 декабря
USD ЦБ: 91,97 (+0,03) Инвестиции, 16:20
Путин дал команду поднять флаги на трех новых кораблях ВМФ Политика, 17:38
Умер рекордсмен мира по велоспорту Евгений Власов Спорт, 17:32
«Калашников» назвал сроки поставок обновленного с учетом опыта боев АК-12 Политика, 17:32
Авиакомпания «Россия» возобновит полеты из регионов в Пекин Общество, 17:30
Где построили танцующий дом и кто его придумал РБК и ЛСР, 17:22
Инвестплатформа JetLend сообщила о планах IPO на Мосбирже в 2024 году Инвестиции, 17:12
Путин разрешил призыв в погранслужбу ФСБ Политика, 17:04
Подарите себе «Весь РБК Pro»
Сейчас со скидкой до 45%
Купить со скидкой
КХЛ отреагировала на требование расторгнуть контракты из-за дискриминации Спорт, 17:00
Атаки беспилотников и обстрелы территории России. Карта Политика, 17:00
Мантуров назвал кооперацию с Китаем вторым шансом российского автопрома Бизнес, 16:56
Кабмин не поддержал проект о лишении гражданства за уклонение от службы Политика, 16:55
Сбербанк: «Сейчас больше стимулов для сберегательной модели» Тренды, 16:53
Путин уточнил пункт о гражданстве получателей материнского капитала Общество, 16:49
Алексея Навального отправили в колонию «Полярный волк» Политика, 16:44