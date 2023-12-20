Пекинский аэропорт отказался принимать рейсы «России»

Пекинский аэропорт Дасин уведомил авиакомпанию «Россия» (входит в группу «Аэрофлот») об отказе в приеме и обслуживании рейсов до выполнения дополнительных требований, сообщили РБК в пресс-службе перевозчика.

Аэропорт уведомил компанию об отказе 15 декабря. «Несмотря на готовность авиакомпании оперативно обеспечить выполнение указанных требований, администрация аэропорта не пошла навстречу, в связи с чем были отменены ближайшие рейсы в аэропорт Дасин из Владивостока, Красноярска и Иркутска», — сообщили в авиакомпании.

В «России» добавили, что начали получать все необходимые разрешения для полетов в Управлении гражданской авиации Китая в марте. К моменту выполнения первого рейса из Владивостока в Пекин 17 декабря перевозчик получил операционное разрешение китайского ведомства, подтвержденные слоты и право на выполнение полетов из Владивостока, Красноярска и Иркутска.

Знакомый с ситуацией источник РБК рассказал, что «Россия» обратилась в Минтранс за помощью в решении вопроса, но запрос российской стороны в Китае проигнорировали.

Ранее источник РБК в авиаотрасли сообщил, что «Россия» отменила рейсы в Пекин из Красноярска, Владивостока и Иркутска, потому что не успела заключить необходимые договоры и полностью выполнить требования китайской стороны. Как свидетельствует сайт «России», отменены рейсы, запланированные на 21 и 22 декабря.