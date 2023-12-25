Суд в Москве вынес приговор по делу об убийстве 30-летней давности

В Москве вынесли приговор по делу об убийстве туристок из Эстонии в 1989 году

Убийство двух 17-летних туристок из Эстонии произошло в 1989 году. Подозреваемый Дмитрий Захаров был задержан лишь год назад благодаря генетической экспертизе. Его приговорили к 16 годам колонии

Фото: Сергей Петров / news.ru / Global Look Press

Преображенский районный суд Москвы приговорил 57-летнего Дмитрия Захарова к 16 годам колонии строгого режима по делу об убийстве двух туристок из Эстонии, произошедшем в 1989 году, сообщается в телеграм-канале столичного СК.

Мужчина признан виновным по п. «е» и «з» ст. 102 УК РСФСР (умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах). Двое сообщников осужденного скончались в 1999 и 2012 годах.

По данным столичного ведомства, в марте 1989 года в лесу Лосиного острова были найдены убитыми две 17-летние девушки. По данным следствия, туристки приехали в Москву 29 марта и уже через несколько часов были убиты. Преступление оставалось нераскрытым более 30 лет.

Раскрыть убийство удалось благодаря молекулярно-генетическим судебным экспертизам. На одежде девушек были обнаружены два генотипа мужского пола. В ходе их проверки по базам учета следователи смогли установить принадлежность биологических следов жителю Москвы. Ранее он неоднократно был судим, а в 1989 году жил недалеко от места преступления.

Захаров был задержан 21 декабря прошлого года. 17-летние Эда Эйкл и Криста Сарап приехали в Москву на поезде из Таллина, они учились в 11-м классе средней школы с художественным уклоном. В столице школьницы хотели посетить выставку французских художников в музее имени Пушкина. Остановились девушки у родственника Эйкл.

Захаров рассказывал, что познакомился с Эйкл и Сарап около гостиницы «Россия». Он и двое его знакомых предложили туристкам посидеть в ресторане, а позже отвезти их домой. По версии СК, девушки были изнасилованы и задушены веревкой и ремнем. В августе в Москве начался суд по этому делу.