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Общество ,  
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Опрос показал долю регулярно жертвующих на благотворительность в России

Опрос: 9% россиян регулярно жертвуют деньги на благотворительность
Почти половина россиян (47%) откликаются на просьбы оказать адресную помощь, примерно столько же (52%) готовы помочь, если у них есть сумма, которую не жалко, отмечается в исследовании
Фото: Антон Вергун / РИА «Новости»
Фото: Антон Вергун / РИА «Новости»

Регулярно жертвуют средства на благотворительность 9% россиян, от случая к случаю делает это половина жителей страны, следует из результатов опроса Фонда борьбы с лейкемией и Фонда семьи Тиньковых (есть у РБК).

22% опрошенных сообщили, что не занимаются благотворительностью, 19% хотели бы это делать это, но сказали, что на это не хватает денег.

Почти половина россиян (47%) откликаются на призыв об адресной помощи для определенных людей, 9% делают это регулярно в течение года.

52% респондентов готовы помочь, если у них есть сумма, которую не жалко, 4% совершают пожертвования к значимым датам.

Каждый десятый опрошенный занимается благотворительностью в декабре. Из них половина объясняет это желанием подарить другим людям «ощущение новогоднего чуда». Треть (31%) сказала, что могут потратить на благотворительность в декабре небольшую часть средств из того, что откладывали на подарки к Новому году, примерно столько же (27%) готовы выделить на эти цели из выплаченного на работе бонуса или 13-й зарплаты.

Опрос проводился с 17 ноября по 1 декабря 2023 года среди 1200 респондентов по всей России.

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Фото:Михаил Соколов / ТАСС

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Согласно прошлогоднему опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) большая часть россиян предпочитает помогать тем, кого знают лично. Так, 53% респондентов признавались, что передавали родственникам или друзьям вещи на безвозмездной основе, столько же помогали своему окружению финансово. В то же время в благотворительные фонды приносили вещи 32%, а помогали деньгами таким организациям 20%.

В целом, отмечал ВЦИОМ, различные виды помощи близким оказывали 79%, незнакомым людям — 52%.

Главной мотивацией помогать незнакомым людям респонденты называли «желание почувствовать возможность влиять на ситуацию» (57%). Более трети (37%) исходили из того, что «добро возвращается».

В той или иной степени известным благотворительным организациям, говорилось в исследовании ВЦИОМ, доверяют 30% россиян (среди людей в возрасте от 18 до 34 лет — около 40%), не доверяют — 24%. Последние связывают это с непрозрачностью и бесконтрольностью такой деятельности (23%), возможным воровством средств (20%) и риском быть обманутыми (15%).

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Опрос благотворительность пожертвования
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