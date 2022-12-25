В Москве задержали полицейского после сообщений о пытках 20-летней девушки

В Москве задержали полицейского после сообщений о пытках девушки

Сержант полиции и его друг задержаны по подозрению в пытках 20-летней девушки. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии с разрывами селезенки и половых органов, передает Baza

Фото: Владислав Шатило / РБК

В Москве задержали полицейского после поступившего сообщения о противоправных действиях в отношении женщины. Об этом сообщило столичное ГУ МВД.

Согласно сообщению, в полицию поступило заявление от мужчины, в котором он рассказал, что против его племянницы были совершены противоправные действия.

«В ходе проведения проверки было установлено, что двое мужчин причинили женщине телесные повреждения, в результате чего она была госпитализирована. Также установлено, что один из подозреваемых является сотрудником подразделения УВД по СЗАО ГУ МВД России по Москве», — отметили в главке.

Подозреваемые в совершении преступления были задержаны. В отношении полицейского была проведена служебная проверка, по результатам которой он был уволен, а его руководители — привлечены к дисциплинарной ответственности.

По данным телеграм-канала Baza, 21-летний сержант полиции по фамилии Бокарев вместе с 20-летним другом по фамилии Громов пытали 20-летнюю девушку при помощи черенка от швабры и парогенератора. Ее доставили в больницу с разрывом внутренних органов.

Телеграм-канал сообщил, что вечером 14 декабря девушка встретилась с мужчинами, произошла «пьяная ссора». В отношении девушки были совершены насильственные действия сексуального характера при помощи черенка от швабры. После этого ее избили и начали пытать парогенератором.

«Через некоторое время девушке удалось сбежать, доехать до дома и вызвать себе скорую. В больнице у нее были обнаружены разрывы селезенки и половых органов», — передает Baza.