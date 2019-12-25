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Bloomberg узнал о заходе 50 яхт миллиардеров на один остров под Рождество
В преддверии Рождества более 50 суперъяхт, принадлежащих миллиардерам, собрались у берегов острова Сен-Мартен в Карибском море. Среди них была замечена и Eclipse Романа Абрамовича
Яхта Eclipse Романа Абрамовича (Фото: Grgo Jelavic / PIXSELL / FA Bobo / PA Images / ТАСС)

Принадлежащие миллиардерам суперъяхты собрались в Карибском море, что, возможно, «выдает», где именно их хозяева будут встречать Рождество, сообщает Bloomberg. По его данным, в преддверии праздника многие из крупнейших в мире яхт покинули США, Италию, Испанию и Францию, собравшись у берегов Антигуа и Барбуды, Сен-Бартелеми и Сен-Мартена.

Особенно резко увеличилось число таких яхт у Сен-Мартена, поделенного между Нидерландами и Францией. В ноябре у его берегов появлялось только 16 суперъяхт, однако в преддверии Рождества их число выросло более чем втрое (до 52), что позволило острову подняться на шестое место в списке наиболее «населенных» суперъяхтами точек мира.

Крупнейшей из замеченных у берегов Сен-Мартена суперъяхт Bloomberg называет принадлежащую Роману Абрамовичу Eclipse (длина 162,5 м). Немногим уступает ей и замеченная тут же Ocean Victory (140 м) совладельца ММК Виктора Рашникова. Третье место осталось за Rising Sun (138 м) совладельца DreamWorks Дэвида Геффена.

Впрочем, по данным сервисов Vesselfinder, Marinetraffic и Vesseltracker, яхты Eclipse, Ocean Victory и Rising Sun 25 декабря находятся у берегов другого карибского острова — Сен-Бартелеми.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Bloomberg, суперъяхта
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