«Яндекс» назвал самые популярные подарки на Новый год

Перед Новым годом россияне чаще всего искали наборы для рисования и радиоуправляемые игрушки, при этом по числу покупок лидируют ювелирные украшения и товары для хобби

Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

Перед Новым годом россияне чаще всего искали подарки для детей, но больше всего тратили на подарки взрослым, следует из совместного исследования сервисов «Яндекс.Касса» и «Яндекс.Маркет», с которым ознакомился РБК.

Аналитики учитывали число платежей через «Кассу» и переходы на сайты с «Маркета». Они сравнили данные за 1–22 декабря с показателями за аналогичный период в прошлом месяце и в прошлом году. «Касса» используется более чем на 120 тыс. сайтов.

В пятерку товаров, которые чаще всего искали на «Яндекс.Маркет» в декабре, вошли наборы для рисования, радиоуправляемые игрушки, игрушечные роботы и трансформеры, подарочные наборы, настольный хоккей, футбол и бильярд. По числу платежей в «Яндекс.Касса» лидируют ювелирные украшения, товары для хобби, детские игрушки, электроника и спорттовары.

Средний чек платежей в магазинах хобби через «Яндекс.Касса» вырос на 47%, до 3062 руб., а у тех, кто покупал игрушки, составил 3164 руб. На ювелирные украшения в декабре в среднем тратили 6556 руб., что на 10% больше, чем годом ранее.