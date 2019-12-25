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Сотрудники Минобороны получат на Новый год икру и карты «Л'Этуаль»
Сотрудники учреждений Минобороны получат в качестве подарков на Новый год сертификаты «Л'Этуаль», красную икру, а также подарочные карты «Ленты» и «Перекрестка». Общие траты ведомства на новогодние праздники — около ₽33 млн
Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

РБК проанализировал новогодние закупки структур Минобороны, связанные с празднованием Нового года. Согласно открытым данным, на подарки и торжественные мероприятия военное ведомство потратит 32,7 млн руб.

В 2018 году министерство израсходовало на эти цели около 27 млн руб.

Основные новогодние траты военного ведомства в этом году — 26,2 млн руб. — приходятся на Москву. Из них более 7 млн руб. пойдут на новогодние ели (одна из которых будет стоить 3 млн руб.), 4,8 млн руб. — на организацию «елки» министра обороны с подарками, почти 400 тыс. руб. — на закупку красной икры для новогодних подарков одним из институтов Минобороны, более 3,5 млн руб. — на подарочные карты сети «Перекресток».

Как мы считали

РБК проанализировал все размещенные на сайте госзакупок извещения Министерства обороны и подведомственных ему учреждений и воинских частей. Список учреждений взят из базы данных СПАРК. Учитывались только закупки, содержащие в описании слова «Новый год» или «новогодний». Вероятно, это не все траты армии на оформление и новогодние подарки, но это полный список тендеров, которые удалось найти в открытых источниках.

Сотрудники одного из учреждений Минобороны в Хабаровском крае получат на Новый год подарочные сертификаты сети «Л'Этуаль» (общей стоимостью почти 900 тыс. руб.), в Иркутской области и Санкт-Петербурге — подарочные карты сети «Лента», из Свердловской области — сертификаты «Мегамарт».

В прошлом году Федеральное казначейство проверило осуществленные в 2017 году Министерством обороны закупки новогодних елей и выявило нарушения в части установления начальной цены контракта. За это заказчику грозил штраф до 10 тыс. руб. В ноябре 2017 года Минобороны объявило о закупке праздничных конструкций и украшений за 17,2 млн руб. В контракте оговаривалась закупка 268 елей стоимостью от 14 тыс. до 2,99 млн руб. за штуку (за 12-метровую светодиодную искусственную ель). При формировании цены заказчик ссылался на предложения трех фирм.

Новогодние контракты

В 2015 году Минобороны было готово потратить на закупку элементов новогоднего оформления 33,9 млн руб. Контракт на 33,6 млн руб. в итоге получил ИП Румянцев Вячеслав Валерьевич. Среди прочего ведомство тогда купило 20 голубых живых елей на сумму 1,3 млн руб. и 141 зеленую живую ель на сумму 6,8 млн руб.

В 2016 году начальная цена при закупке составила 19,9 млн руб. Поставщиком выступила ИП Валиуллина Анна Сергеевна. Общая сумма контракта составила 19,6 млн руб. Поставка 144 живых новогодних елей с обвесом обошлась ведомству в 12,8 млн руб.

Авторы: Инна Сидоркова, Дада Линделл
Теги: Минобороны, Новый год
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Казначейство нашло нарушения в закупке новогодних елок для Минобороны
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Россияне назвали худшие подарки на Новый год
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