Сотрудники Минобороны получат на Новый год икру и карты «Л'Этуаль»

Сотрудники учреждений Минобороны получат в качестве подарков на Новый год сертификаты «Л'Этуаль», красную икру, а также подарочные карты «Ленты» и «Перекрестка». Общие траты ведомства на новогодние праздники — около ₽33 млн

Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

РБК проанализировал новогодние закупки структур Минобороны, связанные с празднованием Нового года. Согласно открытым данным, на подарки и торжественные мероприятия военное ведомство потратит 32,7 млн руб.

В 2018 году министерство израсходовало на эти цели около 27 млн руб.

Основные новогодние траты военного ведомства в этом году — 26,2 млн руб. — приходятся на Москву. Из них более 7 млн руб. пойдут на новогодние ели (одна из которых будет стоить 3 млн руб.), 4,8 млн руб. — на организацию «елки» министра обороны с подарками, почти 400 тыс. руб. — на закупку красной икры для новогодних подарков одним из институтов Минобороны, более 3,5 млн руб. — на подарочные карты сети «Перекресток».

Как мы считали РБК проанализировал все размещенные на сайте госзакупок извещения Министерства обороны и подведомственных ему учреждений и воинских частей. Список учреждений взят из базы данных СПАРК. Учитывались только закупки, содержащие в описании слова «Новый год» или «новогодний». Вероятно, это не все траты армии на оформление и новогодние подарки, но это полный список тендеров, которые удалось найти в открытых источниках.

Сотрудники одного из учреждений Минобороны в Хабаровском крае получат на Новый год подарочные сертификаты сети «Л'Этуаль» (общей стоимостью почти 900 тыс. руб.), в Иркутской области и Санкт-Петербурге — подарочные карты сети «Лента», из Свердловской области — сертификаты «Мегамарт».