Казначейство нашло нарушения в закупке новогодних елок для Минобороны

Ведомство признало необоснованной цену закупок новогодних елок «максимальной опушенности» для Минобороны стоимостью до 3 млн руб. за штуку

Фото: Hrvoje Jelavic / / PA Images / ТАСС

Федеральное казначейство проверило закупки новогодних елей для Минобороны и выявило нарушения установленной цены контракта, указано в ответе замглавы Казначейства Анны Катамадзе (письмо от 18 сентября 2018 года есть у РБК) на обращение юриста Центра антикоррупционной политики «Яблока» Алексея Чумакова.

В документе говорится, что 22 марта ведомство провело внеплановую камеральную проверку соблюдения Минобороны положений закона о контрактной системе насчет обоснов​ания начальной цены контракта. По результатам этой проверки в действиях государственного заказчика «установлено нарушения ч.2 ст. 22 закона о контрактной системе» (начальная (максимальная) цена контракта).

Несоблюдение порядка или формы обоснования начальной (максимальной) цены контракта считается административным правонарушением — за это заказчику грозит штраф в 10 тыс. руб.

РБК отправил запрос в Минобороны с просьбой ​прокомментировать, проводилась ли в ведомстве проверка по этой закупке.

29 ноября 2017 года Минобороны объявило о закупке праздничных конструкций и украшений за 17,2 млн руб. В контракте была прописана закупка 268 елей стоимостью от 14 тыс. до 2,99 млн руб. за штуку. (за 12-метровую светодиодную искусственную ель).

В документации об аукционе прописывается, что Минобороны нужны елки «максимальной опушенности и правильной пирамидальной формы», к елям заказываются набор стеклянных шаров разного диаметра с цветным напылением, стеклянная макушка и светодиодные гирлянды.

При формировании цены заказчик ссылался на предложения трех фирм. Например, средняя цена товара «Зеленая живая ель (0,6 м)» в закупке составила 39,9 тыс. руб. К елям должна была прилагаться круглая кадка, стеклянная макушка «пика», две светодиодные 10-метровые гирлянды (12 Вт) и набор стеклянных шаров с цветными напылением: 35 шаров по 5 см, 12 шаров по 8 см, 12 шаров по 10 см, а также 5 стеклянных игрушек.​

В двух специализированных магазинах РБК сказали, что цена таких елей 0,6 м в кадках без игрушек начинается от 4 тыс. руб.​ Стеклянный шар с напылением можно купить за 100 руб. Еще за 200 руб. в рознице доступна стеклянная макушка, за 500 руб. — набор игрушек, а за 1200 руб. - две 10-метровые светодиодные ленты. Таким образом набор, в который входит елка с игрушками, можно купить за сумму от 12 тыс. руб.