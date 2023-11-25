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Общество ,  
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Главу Ленинского округа Подмосковья арестовали за взятку

Суд арестовал главу Ленинского района Подмосковья Спасского по статье о взятке
Главу Ленинского района Подмосковья Спасского, задержанного накануне, арестовали до 22 января по делу о получении взятки в особо крупном размере. Источник РБК говорил, что его подозревают «в махинациях с земельными участками»
Алексей Спасский
Алексей Спасский (Фото: Администрация Ленинского городского округа)

Тверской районный суд Москвы заключил под стражу главу Ленинского района Московской области Алексея Спасского, сообщается в телеграм-канале столичных судов.

«Удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении главы Ленинского округа Подмосковья Спасского Алексея Петровича, обвиняемого в совершении преступления предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ, на срок до 22 января 2023 года», — сказано в сообщении.

Его как должностное лицо обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Спасскому грозит до 15 лет лишения свободы.

Накануне, 24 ноября, источники РБК и РЕН ТВ сообщили о задержании Спасского. По словам собеседника РБК, его подозревают «в махинациях с земельными участками». На его рабочем месте в здании администрации прошли обыски.

Силовики задержали главу Ленинского городского округа Подмосковья
Общество
Алексей Спасский

Алексей Спасский с 2002 по 2014 год работал в администрации городского округа Домодедово. Он также возглавлял городские округа Кашира и Красногорск. С декабря 2018 года Спасский является председателем Совета муниципальных образований Московской области. Ленинский округ он возглавил в 2021 году.

Днем ранее задержания Спасского телеграм-каналы Mash и «112» сообщили о задержании бывшего замглавы Ленинского района Подмосковья Альберта Гравина. Его подозревают в получении взятки в 10 млн руб., сообщали «Известия». В начале ноября Гравин покинул свой пост по собственному желанию.

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«Предположительно, дело связано с выдачей разрешений на строительство жилых многоэтажных домов, которые в результате существенно ограничили зону покрытия систем противовоздушной обороны Московской области», — писал Mash.

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова, Полина Мартынова Полина Мартынова
Ленинский район Подмосковье арест взятка

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Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

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