Главу Ленинского округа Подмосковья арестовали за взятку
Тверской районный суд Москвы заключил под стражу главу Ленинского района Московской области Алексея Спасского, сообщается в телеграм-канале столичных судов.
«Удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении главы Ленинского округа Подмосковья Спасского Алексея Петровича, обвиняемого в совершении преступления предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ, на срок до 22 января 2023 года», — сказано в сообщении.
Его как должностное лицо обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Спасскому грозит до 15 лет лишения свободы.
Накануне, 24 ноября, источники РБК и РЕН ТВ сообщили о задержании Спасского. По словам собеседника РБК, его подозревают «в махинациях с земельными участками». На его рабочем месте в здании администрации прошли обыски.
Алексей Спасский с 2002 по 2014 год работал в администрации городского округа Домодедово. Он также возглавлял городские округа Кашира и Красногорск. С декабря 2018 года Спасский является председателем Совета муниципальных образований Московской области. Ленинский округ он возглавил в 2021 году.
Днем ранее задержания Спасского телеграм-каналы Mash и «112» сообщили о задержании бывшего замглавы Ленинского района Подмосковья Альберта Гравина. Его подозревают в получении взятки в 10 млн руб., сообщали «Известия». В начале ноября Гравин покинул свой пост по собственному желанию.
«Предположительно, дело связано с выдачей разрешений на строительство жилых многоэтажных домов, которые в результате существенно ограничили зону покрытия систем противовоздушной обороны Московской области», — писал Mash.
Бизнес-миссии онлайн. Новые возможности для поиска поставщиков за рубежом
Как секьюритизация помогает российскому бизнесу и инвесторам в эпоху перемен
Действия и последствия. Как бизнес использует поведенческий подход в разработке цифровых продуктов
Дайджест актуальных глобальных трендов: «умные» города, роботизация и прикладной ИИ
Квантовая суперпозиция: какие возможности для бизнеса открывают квантовые технологии
Брокерский счёт не роскошь, а средство управления корпоративной ликвидностью
Навигаторы по цифровым решениям
Гостиничный бизнес: на какую господдержку можно рассчитывать в 2023 году
Как российские регионы будут проходить цифровую трансформацию
Дайджест актуальных цифровых трендов. Двойники заводов и аэропортов, коллаборация с роботами