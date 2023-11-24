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Общество ,  
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Силовики задержали главу Ленинского городского округа Подмосковья

Глава Ленинского городского округа Подмосковья Спасский задержан
Глава Ленинского городского округа Подмосковья Спасский подозревается в махинациях с земельными участками, сообщил источник РБК. На его рабочем месте проходят обыски
Алексей Спасский
Алексей Спасский (Фото: Администрация Ленинского городского округа Московской области)

Глава Ленинского городского округа Московской области Алексей Спасский задержан, сообщил РБК источник в правоохранительных органах. О его задержании также заявил источник РЕН ТВ, знакомый с ситуацией.

«По подозрению в махинациях с земельными участками задержан глава округа Алексей Спасский», — сказал собеседник РБК.

По его словам, в отношении Спасского проводятся следственные действия, на его рабочем месте в здании администрации проходят обыски.

В пресс-службе администрации Ленинского городского округа Московской области сообщили РБК, что не обладают информацией о задержании главы округа Алексея Спасского.

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РБК обратился за комментарием в пресс-службу ГСУ СК России по Московской области.

Алексей Спасский с 2002 по 2014 год работал в администрации городского округа Домодедово. Он также возглавлял городские округа Кашира и Красногорск. С декабря 2018 года Спасский является председателем Совета муниципальных образований Московской области. Ленинский округ он возглавил в 2021 году.

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Накануне телеграм-каналы Mash и «112» сообщили о задержании бывшего замглавы Ленинского района Подмосковья Альберта Гравина. Его подозревают в получении взятки в 10 млн руб., сообщали «Известия». В начале ноября Гравин покинул свой пост по собственному желанию.

«Предположительно, дело связано с выдачей разрешений на строительство жилых многоэтажных домов, которые в результате существенно ограничили зону покрытия систем противовоздушной обороны Московской области», — писал Mash.

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При участии
Виктория Хабарова
Московская область задержание чиновник махинации

Откройте накопительный счет ВТБ с лучшей* ставкой 15% годовых.

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Откройте в ВТБ Онлайн

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Подробнее

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Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

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