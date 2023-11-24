Силовики задержали главу Ленинского городского округа Подмосковья
Глава Ленинского городского округа Московской области Алексей Спасский задержан, сообщил РБК источник в правоохранительных органах. О его задержании также заявил источник РЕН ТВ, знакомый с ситуацией.
«По подозрению в махинациях с земельными участками задержан глава округа Алексей Спасский», — сказал собеседник РБК.
По его словам, в отношении Спасского проводятся следственные действия, на его рабочем месте в здании администрации проходят обыски.
В пресс-службе администрации Ленинского городского округа Московской области сообщили РБК, что не обладают информацией о задержании главы округа Алексея Спасского.
РБК обратился за комментарием в пресс-службу ГСУ СК России по Московской области.
Алексей Спасский с 2002 по 2014 год работал в администрации городского округа Домодедово. Он также возглавлял городские округа Кашира и Красногорск. С декабря 2018 года Спасский является председателем Совета муниципальных образований Московской области. Ленинский округ он возглавил в 2021 году.
Накануне телеграм-каналы Mash и «112» сообщили о задержании бывшего замглавы Ленинского района Подмосковья Альберта Гравина. Его подозревают в получении взятки в 10 млн руб., сообщали «Известия». В начале ноября Гравин покинул свой пост по собственному желанию.
«Предположительно, дело связано с выдачей разрешений на строительство жилых многоэтажных домов, которые в результате существенно ограничили зону покрытия систем противовоздушной обороны Московской области», — писал Mash.
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