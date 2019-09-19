Во Франции ограбили замок на €2 млн

Утром 19 сентября в замок-музей Во-ле-Виконт в 50 км от Парижа ворвалась банда преступников. Об этом сообщает Le Parisien со ссылкой на местные власти.

Ворвавшиеся связали владельцев и забрали наличные деньги и имущество, включая картины, на сумму около €2 млн. Хозяева замка не пострадали. Расследованием занимается полиция Версаля.

Замок Во-ле-Виконт был построен в XVII веке, его первым владельцем был Николя Фуке, которого историки называют одним из самых влиятельных людей при дворе Людовика XIV. В настоящее время замок открыт для посетителей, однако на время расследования он прекратит свою работу.

В августе прошлого года преступники ограбили поместье владеющей брендом Hermes семьи. Во время ограбления в поместье находилась пожилая пара владельцев. Злоумышленники заставили отдать им все наличные деньги и драгоценности, после чего скрылись.