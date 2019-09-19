Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика образования
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 20 сентября
USD ЦБ: 64,22 (-0,21) Quote, 12:38
Курс евро на 20 сентября
EUR ЦБ: 70,94 (-0,3) Quote, 12:38
Песков заявил о частом несогласии с постами своей дочери Политика, 13:20 Хедлайнером Synergy Global Forum 2019 стал Арнольд Шварценеггер Партнерский материал, 13:18 Как проходят военные учения «Центр-2019». Фоторепортаж Общество, 13:15  Синоптики дали прогноз о первом снеге в Центральной России Общество, 13:15 Во Франции ограбили замок на €2 млн Общество, 13:13 В поликлинике Калининграда появились талоны «просто спросить» Общество, 13:09 Кремль заявил о переменах в позиции Киева по Донбассу Политика, 13:05 Кремль отверг возможность вмешательства Путина в дело актера Устинова Политика, 13:03 ОЭCР ухудшила прогноз по росту экономики России Экономика, 13:03 Лесневская объяснила приезд полиции сработавшей сигнализацией Общество, 13:00 У берегов Крыма пропал серфингист Общество, 12:50 Кличко попросил Раду распустить Киевский совет и назначить новые выборы Политика, 12:35 Лукашенко заявил о готовности Белоруссии принять матч за Суперкубок УЕФА Спорт, 12:30 В МИД Китая рассказали о дружбе Путина и Си Цзиньпина Политика, 12:27
Общество ,  
0 
Во Франции ограбили замок на €2 млн

Утром 19 сентября в замок-музей Во-ле-Виконт в 50 км от Парижа ворвалась банда преступников. Об этом сообщает Le Parisien со ссылкой на местные власти.

Ворвавшиеся связали владельцев и забрали наличные деньги и имущество, включая картины, на сумму около €2 млн. Хозяева замка не пострадали. Расследованием занимается полиция Версаля.

Замок Во-ле-Виконт был построен в XVII веке, его первым владельцем был Николя Фуке, которого историки называют одним из самых влиятельных людей при дворе Людовика XIV. В настоящее время замок открыт для посетителей, однако на время расследования он прекратит свою работу.

В августе прошлого года преступники ограбили поместье владеющей брендом Hermes семьи. Во время ограбления в поместье находилась пожилая пара владельцев. Злоумышленники заставили отдать им все наличные деньги и драгоценности, после чего скрылись.

Теги: ограбление, Франция, замок
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter