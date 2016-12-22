Кудрин рассказал о свободном времени и пользе игры на ударных

Глава Счетной палаты рассказал, что у него и нынешнего министра финансов Антона Силуанова есть общее хобби — игра на ударных. «По этому принципу, наверное, выбирают у нас министров финансов», — пошутил Кудрин

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Глава Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин рассказал, что в свободное время занимается спортом и отдыхом и изредка играет на ударных.

«Я плаваю, гуляю в парке, на велосипеде катаюсь. В основном выходные — это часть отдыха и здоровье», — сказал Кудрин в интервью в программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на канале «Россия 1».

По словам главы СП, ​на игру на ударных найти время удается очень редко. «Это очень редко, это в основном когда друзья, день рождения, для просто шутки, может быть, потому что я давно не играю никак профессионально или даже в любительских таких коллективах не участвую», — сказал Кудрин.

Нынешний министр финансов и первый вице-премьер Антон Силуанов тоже играет на ударных, рассказал глава СП. «По этому принципу, наверное, выбирают у нас министров финансов. Не умеешь играть на барабанах — тебе этого не светит, — пошутил Кудрин, который возглавлял Минфин с 2000 по 2011 год. — Свойство ударника в группе — держать ритм всей команды. Поэтому это, наверное, нас отличает».

На музыкальных инструментах играют не только министры финансов. Замминстра транспорта Алан Лушников в сентябре ушел в отставку, чтобы заняться музыкой. Лушников — фронтмен в группе Ctrlband.