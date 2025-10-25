 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Умер озвучивавший Де Ниро и Энтони Хопкинса актер дубляжа Золотницкий

Актер сыграл и озвучил более 300 ролей в кино, его голосом говорили герои Энтони Хопкинса, Алена Делона и Роберта де Ниро. Артист дублировал фильмы «Начало», «Сладкий ноябрь» и другие. Золотницкому было 79 лет
Алексей Золотницкий
Алексей Золотницкий (Фото: Екатерина Цветкова / Global Look Press)

Актер дубляжа, заслуженный артист России Алексей Золотницкий умер на 80-м году жизни, сообщают «Известия».

Золотницкий озвучивал героев, которых играли актеры Энтони Хопкинс, Ален Делон и Роберт де Ниро. Он также был актером театра Олега Табакова.

Кроме того, Золотницкий известен ролью дворецкого Роджерса из советского двухсерийного фильма Станислава Говорухина «Десять негритят» (1987) по роману Агаты Кристи.

Алексей Золотницкий родился 16 июля 1946 года в Москве в районе Арбата в интеллигентной семье. Его отец — Алексей Золотницкий, был режиссером, а дед — врачом, специалистом по лечению туберкулеза.

Путин присвоил звание народной артистки озвучившей Степашку Голубенцевой
Общество
Наталья Голубенцева

Золотницкий в детстве проводил время с отцом на студии и с юных лет начал озвучивать кинокартины и играть в театре. Вынужденный совмещать работу с учебой, он перевелся в вечернюю школу и поступил в студию при театре Станиславского, а после ее окончания — в Щепкинское театральное училище на курс Николая Анненкова. Оттуда он также выпустился в 1967 году.

Будучи студентом третьего курса этого училища, Золотницкий поступил на филологический факультет МГУ, поскольку его отец считал, что актеру недостаточно профессионального образования и необходимо также классическое. Однако филфак он впоследствии бросил, не получив диплом, поскольку после окончания Щепкинского училища ему нужно было обязательно отработать три года по специальности.

В 1970 году Золотницкого пригласили в штат киностудии им. Горького, там он начал сниматься и заниматься дубляжом. Золотницкий недолгое время работал в Театре имени Маяковского и Театре имени Моссовета, после чего перешел в Театр киноактера. В 1989 году он был принят в труппу театра Олега Табакова, где служил до своей смерти.

Артист дебютировал на сцене театра в роли Вадима Дрожжинина в спектакле Евгения Каменьковича «Затоваренная бочкотара». Всего он сыграл там два десятка ролей в спектаклях самого Табакова («Матросская Тишина» (Чернышев), «Обыкновенная история» (Петр Иванович Адуев), «Прощайте… и рукоплещите!» (Пьетро Кьяри), и других режиссеров. Среди них также: «Признания авантюриста Феликса Круля», «Идиот», «Провинциальные анекдоты» (Базильский), «Аркадия» (Джелаби), «На дне» (Костылев), «Когда я умирала» (Мозли) «Похождение…» и другие. Также исполнял роль Графа Кавершема в пьесе «Идеальный муж» Оскара Уайльда.

В кино на счету Золотницкого более 300 работ, в том числе как актера и актера дубляжа. Он озвучивал роли в фильмах «Начало», «Час пик 2», «Сладкий ноябрь», «Бегущий по лезвию» (1982), «Крепкий Орешек 3», «Гремлины 2» и других, а также в сериалах «Скуби-ду» (Бен Равенкрофт) и «Спрут», мультфильме «Сказка о царе Салтане» (князь Гвидон).

В 1999 году Золотницкому было присвоено звание заслуженного артиста России.

